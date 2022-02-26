石門水庫4/1起電子感應收費 7鄉鎮居民可申辦免費入園

石門水庫從4月1日起入園停車費改採車牌辨識收費。（記者謝武雄攝）

2022/02/26 23:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕石門水庫車輛入園以往人工收取停車費，4月1日起將改為電子感應收費，20人座以上大客車400元、9人座以下小客車及250cc以上紅黃常大型重型機車120元，250西西以下機車50元。7鄉鎮居民入園免停車費，可於當年度第一次入園申辦。

北水局說，戶籍設在桃園市復興區、大溪區、龍潭區，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉居民，當年度第1次入園時，可憑身分證正本及行照於遊客服務中心櫃檯申辦，每人限登錄1輛汽車或機車，當年度可免費進出園區；但次年度還是需要重新申請。

石門水庫園區4月1日起入園車輛收費採車牌自動辨識系統，採計次收費，收費時段為每日上午8點到下午6點，車輛完成繳費後，應於2小時的緩衝時間離開，若逾緩衝時間則重新計費；車輛駛離園區後若需再次入園，也須重新計費。

至於繳費方式有3種，可以手機掃描QR Code，輸入車號後依指示操作繳費；也可繳費機繳費，繳費方式包含現金、一卡通、悠遊卡、街口支付、LINE Pay、Apple Pay，最後則是出口閘道繳費，但限於一卡通、悠遊卡；繳費機設置地點分別在坪林管制站、中線管制站及大灣坪管制站等3處出口處。

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