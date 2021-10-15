為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    是否選2024總統？鄭文燦：上天會做最好的安排

    桃園市長鄭文燦以「規畫未來生涯路、探索職業新面貌」為題，對桃園高中學生進行演講。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦以「規畫未來生涯路、探索職業新面貌」為題，對桃園高中學生進行演講。（記者謝武雄攝）

    2021/10/15 15:57

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今日到桃園高中進行專題演講，對於學生問及是否競選2024年總統時表示，「不要為了天邊的彩虹，踩壞腳下的玫瑰」，他還有還有1年多任期，要專心把市長工作做好，至於下一步要如何安排，相信上天會做最好的安排。

    鄭文燦是以「規畫未來生涯路、探索職業新面貌」進行演講，細數自己擔任縣議員、新聞局長，還有行政院發言人、桃園市長等職務，每個階段工作雖然不同，但他都全力以赴，把握當下。

    也有學生詢問鄭文燦從政要具備的特質、學養知識；對此，鄭文燦表示，最重要的是對人要很有感覺，要了解民眾的心情、情緒、感受，要能夠將心比心，才適合從政，而在民主制度下，每個人都可能獲得推選，但獲得人民認可才能從政，有感同身受的心很重要。

    而從政者政一定會碰到刻意的抹黑，澄清也沒辦法完全「立可白」，明明不是他的責任卻被誤解；因此從政要有足夠的心理素質，才能面對各種挑戰。

    鄭文燦也提到，爸爸是基層公務員、媽媽是女工，他的血液並未流著從政基因，從政也不是人生唯一的劇本，他也鼓勵學生要找到職業最核心價值，不要怕學習、不要怕創新、也不要怕改變。

    表演「摸頭燦笑」 獲學生熱烈掌聲

    此外鄭文燦「摸頭燦笑」梗圖頗為有名，有學生對此提問，鄭文燦當場表演「摸頭燦笑」引起學生熱烈掌聲；鄭文燦說，很多年輕人都比他厲害，學習能力好，也敢創新，台灣是可以讓年輕人發揮潛力地方，「雖然酸民多了點」，但網路上活潑的鄉民文化是台灣的特色。不像有的國家網友很容易憤怒、洗版宣洩情緒，跟台灣差很多。

    也有學生問及兩岸關係；鄭文燦語重心長地表示，台灣民主得來不易，國家要安全，需要更多國際支持、國防力量也要增加，還有自我保護決心；他也很支持，總統國慶講話，要防止民主台灣的現狀被破壞掉說法，畢竟政黨競爭有一定邏輯，但對外要一致，台灣要成為世界驚嘆號。

    對於學生問及是否選總統？桃園市長鄭文燦表示，上天會做最好的安排。（記者謝武雄攝）

    對於學生問及是否選總統？桃園市長鄭文燦表示，上天會做最好的安排。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦到桃園高中進行演講，會後與學生合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦到桃園高中進行演講，會後與學生合影。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龜山砂石場坍塌釀1死 鄭文燦下令加強全市稽查
    2021/10/13 13:29

    龜山砂石場坍塌釀1死 鄭文燦下令加強全市稽查
    桃園錦興國小交通流量大 市長當導護志工
    2021/10/13 10:24

    桃園錦興國小交通流量大 市長當導護志工

    新北親民房價 這案宜居也親綠意
    力拚疫苗涵蓋率 鄭文燦：不用擔心打不到第2劑
    2021/10/12 23:53

    力拚疫苗涵蓋率 鄭文燦：不用擔心打不到第2劑
    蔡英文總統雙十演說 鄭文燦：把大家的心聲都講出來
    2021/10/12 14:37

    蔡英文總統雙十演說 鄭文燦：把大家的心聲都講出來
    鄭文燦消遣朱立倫：總統大選要推最強人選往往變成他自己
    2021/10/06 19:31

    鄭文燦消遣朱立倫：總統大選要推最強人選往往變成他自己
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播