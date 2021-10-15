是否選2024總統？鄭文燦：上天會做最好的安排

桃園市長鄭文燦以「規畫未來生涯路、探索職業新面貌」為題，對桃園高中學生進行演講。（記者謝武雄攝）

2021/10/15 15:57

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今日到桃園高中進行專題演講，對於學生問及是否競選2024年總統時表示，「不要為了天邊的彩虹，踩壞腳下的玫瑰」，他還有還有1年多任期，要專心把市長工作做好，至於下一步要如何安排，相信上天會做最好的安排。

鄭文燦是以「規畫未來生涯路、探索職業新面貌」進行演講，細數自己擔任縣議員、新聞局長，還有行政院發言人、桃園市長等職務，每個階段工作雖然不同，但他都全力以赴，把握當下。

也有學生詢問鄭文燦從政要具備的特質、學養知識；對此，鄭文燦表示，最重要的是對人要很有感覺，要了解民眾的心情、情緒、感受，要能夠將心比心，才適合從政，而在民主制度下，每個人都可能獲得推選，但獲得人民認可才能從政，有感同身受的心很重要。

而從政者政一定會碰到刻意的抹黑，澄清也沒辦法完全「立可白」，明明不是他的責任卻被誤解；因此從政要有足夠的心理素質，才能面對各種挑戰。

鄭文燦也提到，爸爸是基層公務員、媽媽是女工，他的血液並未流著從政基因，從政也不是人生唯一的劇本，他也鼓勵學生要找到職業最核心價值，不要怕學習、不要怕創新、也不要怕改變。

表演「摸頭燦笑」 獲學生熱烈掌聲

此外鄭文燦「摸頭燦笑」梗圖頗為有名，有學生對此提問，鄭文燦當場表演「摸頭燦笑」引起學生熱烈掌聲；鄭文燦說，很多年輕人都比他厲害，學習能力好，也敢創新，台灣是可以讓年輕人發揮潛力地方，「雖然酸民多了點」，但網路上活潑的鄉民文化是台灣的特色。不像有的國家網友很容易憤怒、洗版宣洩情緒，跟台灣差很多。

也有學生問及兩岸關係；鄭文燦語重心長地表示，台灣民主得來不易，國家要安全，需要更多國際支持、國防力量也要增加，還有自我保護決心；他也很支持，總統國慶講話，要防止民主台灣的現狀被破壞掉說法，畢竟政黨競爭有一定邏輯，但對外要一致，台灣要成為世界驚嘆號。

對於學生問及是否選總統？桃園市長鄭文燦表示，上天會做最好的安排。（記者謝武雄攝）

桃園市長鄭文燦到桃園高中進行演講，會後與學生合影。（記者謝武雄攝）

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