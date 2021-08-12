為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    龜山萬壽路管線工程 8/24施工停水11小時、影響約9000戶

    龜山萬壽路管線工程，24日施工停水11小時、約9000戶受影響。（記者謝武雄攝）

    龜山萬壽路管線工程，24日施工停水11小時、約9000戶受影響。（記者謝武雄攝）

    2021/08/12 14:36

    〔記者謝武雄／桃園報導〕台水公司辦理「龜山區萬壽路與萬壽路二段1199巷交叉口管線斷管連絡工程」，將於24日下午1點至凌晨12點施工，施工期間將停水11小時，約有9000戶因施工而停水、水壓下降，台水公司也呼籲民眾預先貯水備用。

    停水區域包含龜山區新路、新興、山福、山頂、龜山等5里及永和街、大同路、龜山后街、中和南路、中興路一段、萬壽路二段、明德路、明仁路、自強南路、中誠街、中華街一段、育樂街、中華街、新樂街、中原街、豐美街、永和街、中興路、頂興路、明興西街、興業街、山鶯路340巷、文華巷、中華巷、國光巷、華玉巷、建國東路。

    至於水壓降低區域包含龜山區新興、山福、山頂、中興、山德等5里及自強南路、萬壽路二段、壽山路、仁德巷、壽祿街、壽福街、民生街、民權街、民富街、壽德街、三民路、頂興路、興中街、興一街、興二街、萬壽街、萬全街、民安街、忠孝街、信義街、和平街、山鶯路等。

    其中停水戶數4236戶；水壓降低戶數4693戶，由於部分地區降壓也會無水可用，台水公司也建議事先貯水備用，並於停水前六小時完成貯水，避免於停水前開始大量貯水，造成管線末端用戶無水可儲用，服務專線1910。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    請留意！ 竹縣新埔4里8/11下午停水4小時
    2021/08/04 09:32

    請留意！ 竹縣新埔4里8/11下午停水4小時
    減壓供水後恢復正常水壓 苗栗通霄頻傳破管停水
    2021/08/01 19:10

    減壓供水後恢復正常水壓 苗栗通霄頻傳破管停水

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    請留意！竹縣竹東4里及北埔大湖 8/6上午停水4小時
    2021/08/01 09:18

    請留意！竹縣竹東4里及北埔大湖 8/6上午停水4小時
    自來水挖破管 基隆、新北3萬餘戶停水1天
    2021/07/30 21:26

    自來水挖破管 基隆、新北3萬餘戶停水1天

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    桃園市今日熱門
    綠意盎然！桃園大溪「街口溪生態水岸步道」 啟用
    2021/08/05 16:40

    綠意盎然！桃園大溪「街口溪生態水岸步道」 啟用

    操作不慎污染地下水 美亞鋼管廠列污染整治場址
    2021/08/05 17:13

    操作不慎污染地下水 美亞鋼管廠列污染整治場址

    成功工商聘判刑3月定讞陳水氷當校長 桃園市教育局駁回
    2021/08/05 17:53

    成功工商聘判刑3月定讞陳水氷當校長 桃園市教育局駁回

    中壢工業區還是藝術園區？ 民眾霧煞煞
    2021/08/05 18:26

    中壢工業區還是藝術園區？ 民眾霧煞煞

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播