龜山萬壽路管線工程 8/24施工停水11小時、影響約9000戶

龜山萬壽路管線工程，24日施工停水11小時、約9000戶受影響。（記者謝武雄攝）

2021/08/12 14:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕台水公司辦理「龜山區萬壽路與萬壽路二段1199巷交叉口管線斷管連絡工程」，將於24日下午1點至凌晨12點施工，施工期間將停水11小時，約有9000戶因施工而停水、水壓下降，台水公司也呼籲民眾預先貯水備用。

停水區域包含龜山區新路、新興、山福、山頂、龜山等5里及永和街、大同路、龜山后街、中和南路、中興路一段、萬壽路二段、明德路、明仁路、自強南路、中誠街、中華街一段、育樂街、中華街、新樂街、中原街、豐美街、永和街、中興路、頂興路、明興西街、興業街、山鶯路340巷、文華巷、中華巷、國光巷、華玉巷、建國東路。

至於水壓降低區域包含龜山區新興、山福、山頂、中興、山德等5里及自強南路、萬壽路二段、壽山路、仁德巷、壽祿街、壽福街、民生街、民權街、民富街、壽德街、三民路、頂興路、興中街、興一街、興二街、萬壽街、萬全街、民安街、忠孝街、信義街、和平街、山鶯路等。

其中停水戶數4236戶；水壓降低戶數4693戶，由於部分地區降壓也會無水可用，台水公司也建議事先貯水備用，並於停水前六小時完成貯水，避免於停水前開始大量貯水，造成管線末端用戶無水可儲用，服務專線1910。

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