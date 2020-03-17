武漢肺炎》桃園市旅館拚業績 推優惠方案與外送美食

防疫期間，福容飯店中壢店推出餐盒外送服務。（記者李容萍攝）

2020-03-17 23:44:02

〔記者李容萍／桃園報導〕受到疫情影響，各類公共場所人潮明顯遞減，旅宿業也不例外，桃園市政府觀光旅遊局除鼓勵民眾走出戶外踏青，也統整推薦市轄大型飯店考量民眾憂慮外出用餐交叉感染的可能性，紛紛調整餐飲服務內容，希望民眾在疫情期間不出國，也能享用旅館推出的優惠方案與美食。

像是大溪笠復威斯汀度假飯店正值4週年慶，即日起至31日推出「週年慶超值回饋」住房專案，五星渡假飯店住房只要6千元起、萬元住宿券天天抽，提供室內泳池電影院（在游泳池擺設氣墊床），結合大溪在地特色的豆腐DIY，餐飲更強化多樣化，另外搭配越南美食節提供額外主菜單點吃到飽服務。

桃園喜來登酒店不分平假日，推出一泊三食，住宿一晚含早餐、套餐及下午茶，住宿可享受小小廚師魅力美食體驗，有手做Pizza DIY教學與調酒體驗，從3月底至4月中旬結合大園在地溪海花卉園區周邊農場推出親子農事體驗趣住宿專案，讓都市小孩也能體驗一日農夫生活。

中壢古華花園飯店推出安心住宿方案，提供獨立空調系統套房，消費滿1千元贈送酒精消毒隨身瓶，即日起至4月30日推出2千元即可入住行政套房，讓遊客安心暢遊桃園各景點。

福容飯店桃園店推出「一童趣郊遊」住房專案，即日起至4月30日，豪華客房加價升等，依入住人數贈送飯店早餐、享免費使用飯店設施（健身房、三溫暖和依季節開放的戶外游泳池）、免費停車、贈送精美小禮物等。

另外，考量近期消費者因防疫減少外食的機會，喜來登、古華、福容桃園、中壢店、華航諾富特、晶悅國際、尊爵、尊爵天際、南方莊園渡假飯店等推出各式養身美食、五星便當的餐點外賣服務。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

桃園喜來登酒店推出住宿可享小小廚師魅力美食體驗。（記者李容萍攝）

大溪笠復威斯汀的豪華客房。（大溪笠復威斯汀提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法