擺脫「臭咪摸」！大溪中正公園、慈湖公廁變身有亮點

大溪中正公園公廁為弧形建物，外觀結構的配色及設計皆沿襲既有日式風格。（記者李容萍攝）

2020-03-17 00:08:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪中正公園及慈湖的公共廁所，建造至今已近20年，一些設備管線及排水設施雖有定期檢視及持續養護尚堪使用，但經年累月下來免不了產生使用痕跡，陳年的水漬污垢及霉斑積泥除讓使用民眾感到陰暗潮濕外，同時造成排水設施阻塞積水，更讓人有惡臭骯髒之嫌惡感。

市府風景區管理處去年向交通部觀光局爭取補助經費847萬元辦理「大溪亮點景區公共廁所設備及環境改善工程」，3處整建的公廁，大溪中正公園與慈湖1號公廁已於今年農曆春節整建完成開放使用，慈湖2號公廁正持續整修中，預計4月中旬開放使用。整建項目針對污水系統、排水管線與空間防水進行規劃，並就整體空間格局重新設計，使廁間顯得寬敞舒適，採光效果更佳，內部則新設排風扇幫助通風、加裝防臭裝置、免治馬桶、淨下設施、感應式小便斗、消毒酒精等配備，增添如廁後盥洗的多樣性及提升使用機能的豐富度。

不僅廁所硬體全面升級，空間開闊明亮，慈湖及大溪中正公園外觀結構的配色及設計皆沿襲既有的閩式、日式風格，外牆分別以紅磚、木造、抿石子與地坪相呼應，在復古的情懷中注入當代元素，2處廁所各呈現了不同質感，透過如廁環境品質的改善，希望改變公廁髒亂的刻板印象，進而提升風景區的服務品質，讓民眾不會將上廁所視如畏途。

中正公園公廁位於相撲亭旁，公廁結構為弧形建物，整修難度高，因應現代親子旅客需求及男女遊客對廁間需求量的差異，整建後女廁有11個廁間，男廁5個廁間及8個小便斗，並將無障礙廁所改建為無障礙暨親子廁所，提升廁間設計質感及照明。慈湖兩處公廁原女廁出入口在廁所後方，通風不佳且有安全疑慮，整建後男女廁由共同出入口進出，共用乾淨明亮的公共空間洗手台，女廁內更增設梳妝區並裝設全身鏡；慈湖2號公廁設於慈湖導覽站旁。

大溪中正公園公廁因應現代親子旅客需求，將無障礙廁所改建為無障礙暨親子廁所。（記者李容萍攝）

慈湖1號公廁整修後，男女廁改由共同出入口進出，共用乾淨明亮的公共空間洗手台，增加安全性。（記者李容萍攝）

慈湖1號公廁整修後女廁內增設梳妝區並裝設全身鏡，提升使用機能的豐富度。（記者李容萍攝）

大溪中正公園公廁整修後，提升廁間設計質感及照明，讓民眾不再將上廁所視如畏途。（記者李容萍攝）

慈湖1號公廁整修後空間開闊明亮，採光效果更佳，內部新設排風扇幫助通風、加裝防臭裝置、免治馬桶、淨下設施、感應式小便斗等配備，讓如廁更舒適。（記者李容萍攝）

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