香菜、韭菜、火龍果農藥超標 桃市衛生局抽驗應景食品4件不合格

桃市衛生局食安稽查大隊人員，自去年11月起，前往市內各大賣場、超市、南北雜貨行、宴席餐廳及食品製造業等地抽驗春節應景食品。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-15 15:06:32

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市衛生局抽驗春節應景食品，前往各大賣場、超市、南北雜貨行、宴席餐廳及食品製造業等地共抽驗109件，包含生鮮蔬果、禽畜水產品、零食、竹笙及米麵製品等產品，其中有3件農產品各檢出一項農藥超標，另有件花生貢糖檢出黃麴毒素含量與規定不符，衛生局第一時間依食安法要求業者下架並限期改正，將移請生產或供應商的權責機關後續查辦，所有抽驗結果已公布在衛生局官網供民眾參考。

衛生局表示，這次抽驗4件不合格產品中，皆是食安稽查大隊人員去年11月26日在龍潭區進行抽驗時，分別在知味花生軟糖公司、全聯福利中心龍潭中興店及阿潭的店龍潭分店取得，送驗結果發現知味的「花生貢糖」的「黃麴毒素」、「總黃麴毒素」皆超標，全聯由新北市福和生鮮農產公司提供的「火龍果」驗出殺菌劑「普拔克」，至於阿潭的店分別由彰化北斗謝姓農民提供的「香菜」，含有急性毒性的除草劑「理有龍」藥劑殘留；另桃園大溪游姓農民提供的「韭菜」，驗出使用會影響生殖系統的農藥「貝芬替」。

衛生局說，香菜、火龍果及韭菜等農產品，檢出殘留農藥含量超過農藥殘留容許量標準者，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處分違規廠商6萬元以上2億元以下罰鍰，將分別移請彰化、新北市衛生局及桃市農業局裁處；另花生貢糖檢出黃麴毒素、總黃麴毒素超出限量，則違反食安法第17條「食品中污染物質及毒素衛生標準」，依同法第48條經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，則移請新竹縣衛生局查辦。

衛生局提醒，選購年貨可選擇信用良好商家，多加注意販售場所衛生環境，建議優先挑選完整包裝及標示清楚產品，購買時宜適量、勿囤積，開封後除了要在效期內食用完畢外，應依產品包裝建議方式冷藏或冷凍保存，以免保存不當出現發黴變質。

另外避免偏好食用少數食材，宜廣泛攝取多樣食物，才可以降低因農藥或真菌毒素累積而造成慢性危害的風險，並有助於營養均衡，如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。

阿潭的店龍潭分店由彰化北斗謝姓農民提供的「香菜」，含有急性毒性的除草劑「理有龍」藥劑殘留。（記者陳恩惠翻攝）

阿潭的店龍潭分店中，桃園大溪游姓農民提供的「韭菜」，驗出使用會影響生殖系統的農藥「貝芬替」。（記者陳恩惠翻攝）

衛生局抽驗結果發現，知味花生軟糖公司的「花生貢糖」黃麴毒素、總黃麴毒素皆超標。（記者陳恩惠翻攝）

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