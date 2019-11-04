溫馨漂亮的候車亭！ 網喊：想什麼時候也去搭一次免費公車

平鎮區平德路的免費市民公車候車亭，網讚好棒、好有溫度。（記者李容萍攝）

2019-11-04 22:47:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區平德路設置L216免費市民公車招呼站，設站近8年來苦無候車亭，平鎮社區發展協會理事長邱創寶、總幹事巫秀淇不捨老弱族群等候搭車時得站著忍受日曬雨淋，提案向市府都市發展局爭取清淨家園計畫補助10萬元，且經平鎮里長劉貞煌提供土地，打造出與地方聚落結合的磚造屋瓦候車亭昨天啟用，讓地方人士驚豔不已，紛紛稱讚好棒、好有味道的候車亭很「厚工」，是里民好福氣，有歐洲風格的想像、既溫馨又漂亮。

平德路候車亭照片昨日經網傳後，還有網友大喊揪團「想什麼時候也去搭一次免費公車」。

邱創寶表示，L216免費市民公車雖然平日僅有5個班次、假日4個班次，因社區內公共交通網絡缺乏，這條公車路線成為平鎮社區出門訪親友的長者、趕赴市場賣菜的大姊、和朋友約逛街的新移民朋友的主要交通工具，平均每天有近百人次使用，社區發展協會今年提案獲得興建具地方意象的候車亭補助後，10月初開始設計建造，歷時1個月完工。

主導候車亭設置的巫秀淇說，新建的候車亭長3公尺、寬1公尺，考量平鎮社區聚落早期有座磚窯廠，因此設計採用磚造屋瓦造型，色調採用溫暖的鵝黃，再仿照早期火車站月台的藍色長椅，因為空間有限，木造長椅的椅背其實是3D繪製在牆面上，上頭懸掛客家獅的照片取自里內土地公廟的浮雕照，老街溪畔的畫作是里內小六學童的寫生創作，鑲在牆壁的醬缸取自平鎮社區正推廣醬菜產業，候車亭鐵塑的窗戶可方便等車民眾遠望公車是否即將到站。

候車亭設計處處有巧思，讓地方民眾紛紛前往拍照、打卡，也大讚這座有濃濃人情味的候車亭，比起千篇一律而冷冰的電子候車亭來得更有溫度。

候車亭鐵塑的窗戶可方便等車民眾遠望公車是否即將到站。（記者李容萍攝）

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