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    首頁　>　臺東縣

    提升品質 台東富岡交通船客運中心開工

    2024/10/12 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府昨舉行「富岡港交通船客運服務中心」開工典禮，將打造以人為本的候船環境，未來遊客能有更便捷的登船動線及提升旅運品質，同時漁船也可享有獨立作業泊區，不受客貨船干擾，實現觀光與漁業雙贏的願景。

    交通部航港局主秘饒智平表示，富岡漁港為全台第二大載客量港口，在航港局補助下，今、明年就有五艘造價至少六千萬以上全新交通船抵達台東，以往的廿年老船將逐漸被替換，為所有旅客帶來更好航運品質。

    縣府二○一六年起推動富岡港配置規劃、設計及工程相關計畫，並與交通部共同出資建設，繼二○二三年完成三．二億元水域碼頭建設，改善舊候船室、花費三億元進行民間客輪汰換計畫，今年則是交通船客運服務中心建築工程動工，工程經費約為二．九億元，預計二○二六年六月完工。

    只是，原本的三層樓建築如今卻變成一樓，饒智平說，為抵抗風浪只能如此，再者，民眾對於樓層使用習慣也多為一樓。施工與設計單位表示，底下根基甚至要打到九米深以下、直至岩盤，目標是「能獨立矗立在海面」。

    旅遊旺季可提供超過九百人次疏運量；建築外觀融入海洋元素，例如海洋波浪弧線的迎賓拱廊、具有海洋白色系風情的遮陽廊道，此外建築量體中也採用灰色及白色量體接合，象徵海洋及山脈的地景縫合理念。

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