台東市污水下水道接管 民憂拆違建

台東市污水處理廠已運作，目前縣府擴大進行家戶接管工程，提高接管率。（記者黃明堂攝）

2024/10/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動台東市污水下水道系統建設進入第二期第一標的接管工程，在豐榮及豐盛里將接約八百戶，約有六成可立即接管，餘因後巷多有搭廚房之類的違建物，須自行拆除，少掉了生活空間，自掏腰包又要花數萬元，抱持觀望。

豐榮、豐盛里800戶 4成觀望

台東市污水下水道系統共分為三期建設，第一期工程已完成包括建置水資源回收中心一座，每日可處理四千立方公尺的污水，今年至後年底進行第二期，主要是用戶接管工程，將新增用戶接管戶五千多戶，加上舊的有，全縣達八千八百廿一戶。

後巷自拆花費數萬 怕影響屋況

目前正在人口密集的豐盛里及豐榮里進行接管工程，縣府召開說明會場場爆滿，出席民眾多憂心自家用了數十年的後巷違建要拆了。縣府提出折衷解決方案，請有違建的用戶自行拆除，且前後排民宅，只要以界址各拆出七十五公分的淨空空間，供工程單位可以人工施作即可，不必將違建完全拆除。

前後排共用施工空間 不必全拆

不少住戶找鐵工、水泥工估價，後巷拆除費用都要好幾萬元，有的建築則面臨必須從後院化糞池接管自家內部後在前端接上污水管，費用更要數十萬，且影響到屋況。縣議員張國洲則要求縣府應該編列經費補助民眾，減輕負擔，提高接管同意率。

縣府建設處強調，依下水道法施行細則規定公告，下水道可使用地區，六個月內須完成接管，否則一旦通告為通水區域後，拒絕接管用戶將被開罰，且接管原須用戶自費，但目前獎勵輔導期間，縣府將協助民眾接管，不需自費接管，若後巷有施工障礙部份則須用戶自行處理。

建設處說，傳統化糞池常產生沼氣與異味、容易孳生蚊蟲，同時住戶需支付設備維護修繕、定期抽水肥及抽水馬達運轉電費等繁雜支出，參加接管並廢除化糞池可一勞永逸解決這些問題。

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