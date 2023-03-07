市代會今開臨時會討論 公所另提非營利公辦民營方案

台東市立幼兒園擬停召，兩名家長在市幼門口連署陳情，盼公所與市代會能傾聽及接納家長們的心聲。（記者陳賢義攝）

2023/03/07 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市立幼兒園驚傳將吹熄燈號？燙手山芋頓成新任市長陳銘風急需解決的難題，昨有家長發起連署陳情聲討平等教育權，市代會今起一連三天臨時會專案討論；公所表示，這是去年底代表會決議，公所另提出改非營利「公辦民營」方向續營，須市代會進一步討會決議。

市立幼兒園去年九合一選舉前即傳將裁撤，引起現職教保員及家長憂心，昨天林姓、高姓兩名家長在幼兒園門口陳情連署，多數家長支持，認為市幼不應停招，盼公所與市代會能傾聽及接納家長們的心聲，強調市幼存在的獨特性不可被取代。

未來大班老師 須聘僱具幼教師證照

市代會主席胡中南表示，該案經市代會合議，初提停召逐年減班是因應幼教法第六十二條規定，二○二五年八月一日起大班須聘僱具幼教師證照的老師，非教保員，回歸專業並交由教育處處理是最佳良策，也是鄉鎮市幼兒園須面對的問題。

考量師資管理及經費 決議逐步停招

公所主秘溫忠仁表示，市幼現有三人具師資，考量公平性須重新公開徵聘，代表會酌量教育師資管理權屬縣府，公所每年須提撥七百萬預算補貼市幼，才做出逐步停招決議。

市幼對弱勢市民確有一定幫助，胡中南說，針對公所另提出非營利「公辦民營」續辦方案，兩案將同時討論，九日決議。且公辦民營偏公立收費及規範與公立較接近，加上自今年八月一日後，師生比將從目前的一比十五變更成一比十二，這是政策導向；今年底市托就將停收兩足歲幼幼班僅剩大中班，現招收幼童均能順利畢業，公所基於監督之責，應即早提出「逐年減班」緩衝方案。

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