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台東推動深層海水多元應用 藍金產業再創新高

台東縣府今天舉辦「113年台東縣深層海水產業輔導暨TTBLUE產品開發成果發表會」，展示「台東藍TTBLUE」品牌。（記者黃明堂攝）

台東縣府今天舉辦「113年台東縣深層海水產業輔導暨TTBLUE產品開發成果發表會」，展示「台東藍TTBLUE」品牌。（記者黃明堂攝）

2024/10/08 12:55

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府發展極具地方特色的海洋產業，4年來輔導了18家在地業者，並吸引13家業者投入自主開發，目前共有77項深層海水商品，呈現台東藍金產業的豐富潛力與多元應用。

台東縣府今（8）日舉辦「113年台東縣深層海水產業輔導暨TTBLUE產品開發成果發表會」，展示「台東藍TTBLUE」品牌產品及多年成果。縣長饒慶鈴表示，希望透過此次成果發表會，鼓勵更多深層海水特色產品及服務的開發，推動在地品牌，為地方經濟創造更多價值。

饒慶鈴指出，台東縣自111年3月成功取得自主且穩定的深層海水水源後，積極推動相關產業發展，並創立了「台東藍TTBLUE純淨深層海水」品牌，不僅提升了消費者的信賴感，還推動地方產業的共同成長，串聯特色景點打造台東專屬遊程等，藉由深層海水資源連結民眾、地方聚落及企業，發展出極具地方特色的海洋產業。

縣府財經處說，目前共有77項深層海水商品，涵蓋食品、飲料、美容保養、養殖及健康休閒等領域。這些多元產品不僅提升中小企業競爭力，也串聯地方特色產業、自然環境資源、原住民文化及全台唯一深層海水海療體驗設施等，吸引各地民眾來到台東旅遊，帶動深層海水產業與社區經濟的發展。

今年度，縣府輔導的9家業者展示了10項新開發的深層海水商品，亮點包括「向日葵手作坊」利用深層海水開發的天然媒染劑，大幅提升藍染產品的色彩飽和度與保存時間，展現深層海水在傳統工藝中的創新應用；「草莓半糖手作甜點坊」則運用深層海水中的豐富礦物質，提升米麴甘酒的風味，為消費者提供更健康的飲品選擇。

此外，縣府也積極促進地方觀光發展，結合地方與中央資源，成功串聯經濟部深層海水中心、在地8家旅宿業者、2家旅遊業者及8個部落，共同推動南迴線至少4種以上的深層海水健康促進體驗遊程，吸引更多遊客參與偏鄉觀光。

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