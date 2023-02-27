登山客摩刻南山摔傷 陸空救援4天今吊掛下山送醫

台東消防局人員登山搜救受傷登山客。（記者黃明堂翻攝）

2023/02/27 12:52

［記者黃明堂／台東報導］1名登山客24日在南橫摩刻南山摔傷，台東消防局派員登山救援，昨天接觸到傷者，今天由黑鷹直升機吊掛下山送醫。

台東消防局表示，24日接獲登山客於海端鄉摩刻南山處因不慎滑落導致右膝疑似連結髕骨內側韌帶斷裂、右大腿接近膝蓋處肌肉拉傷腫脹無法行走，急需救援，請求協助。

消防局獲報後立即召集關山大隊山域專責隊4名搜救小組前往救援，沿途地形險峻，且登山路徑多是陡峭的岩石邊坡及原始密林，歷經兩日攀登於26日11時11分許抵達待援者位置，立即評估並協助實施急救處置減緩傷患不適，現場並立即搜尋可供直升機執行吊掛作業位置，同時由消防局通報消防署及申請空中勤務總隊直升機，於27日7時59分空勤直升機起飛前往執行任務。

空勤總隊救援直升機於8時32分抵達現場上空，惟山脊雲層覆蓋、視線不佳，直升機於現場上空滯空半小時左右、多次盤旋及多角度由峽谷進場嘗試救援，終於9時3分協助傷患成功吊掛，9時48分本局救護車後送馬偕醫院，平安順利完成本次搜救任務。

台東局呼籲民眾不論出門遊玩或至山區旅遊務必注意行車及登山安全；從事登山活動時，務必結伴而行並評估身體狀況再行上山，呼籲民眾謹慎面對登山活動，方能避免憾事發生。若要登山建議攜帶以下裝備：身分證明文件、團員名冊、水、食物、手機與離線地圖（建議攜帶行動電源）、頭燈、雨衣及防寒衣物，同時提供登山計劃給留守人，以利緊急時刻能迅速統合資訊給搜救隊伍。

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