偏鄉關山工商技職繁星閃耀 錄取率73％、5人國立大學

關山工商技職繁星閃耀。（記者黃明堂翻攝）

2022/05/12 11:38

〔記者黃明堂／台東報導〕國立關山工商111學年度技職繁星推薦共15人報名，11人錄取，錄取率達73%，其中5人錄取國立大學，大部分同學都錄取自己心中的第一志願。放榜後校方公布好消息，給予全校師生鼓勵及祝福錄取學生未來能有好的升學發展。

錄取國立台北科技大學土木工程系的王璽君、國立屏東科技大學水土保持系的劉明達，分別畢業自池上國中及關山國中，高中時放棄市區名校，選擇離家較近的關山工商建築科就讀。在校期間於師長認真指導下，孜孜不倦的學習，除了取得測量、混凝土、手繪圖、電腦繪圖等4張丙級證照，高三時再上層樓，取得工程測量乙級證照，共計5張專業證照，堪稱證照達人。

就讀觀光事業科的葉紹鴻，遠從花蓮壽豐跨區至台東就讀。在國中時，就一心想進入關山工商求學，更以國立高雄餐旅大學為目標。經過三年努力學習，除了考取專業證照，並積極參加校內外比賽，表現可圈可點。今年如願錄取心中第一志願國立高雄餐旅大學國際觀光學系，將持續往夢想之路邁進。

錄取國立雲林科技大學文化資產維護系的張景宜，是新設藝術群「原住民藝能科」第一屆畢業生。在關山國中時，看見學長姐們就讀鄰近的關山工商，在課業上及才藝上都有傑出表現，因此毅然決然選擇就近入學。在校期間，在專業課程上用心學習，證照考試上取得原住民族語中級認證，才藝表現上曾多次代表學校，參加全國學生舞蹈比賽，獲得團體組特優的好成績。景宜期望未來能學有所成，回饋部落。

錄取國立高雄科技大學行銷與流通管理系的潘若瑤，畢業於卑南國中，就讀關山工商資料處理科。曾連續榮獲全國語文競賽卑南族語朗讀特優，在口語表達方面表現優異，並考取多張乙丙級證照。孝順的若瑤也利用課餘時間打工，累積實務經驗，也減輕家裡負擔。

校長王怡婷表示，繁星計畫帶給偏區孩子們升學優勢，這些學子們就近進入關山工商就讀，不但省去了到市區就讀通勤耗費大量的時間與金錢，更能以校內排名的繁星優勢，提早進入到優秀大學。並且近年來，學校在各項軟硬體的建設，持續提供學子們最好的學習環境。加上優秀的師資，成就了學生各項升學的好表現。

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