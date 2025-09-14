《細數台北圓環》建成已拆 仁愛、景福門事故也多

建成圓環在二○一六年拆除。（資料照）

2025/09/14 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕公館圓環拆除計畫動工，再次讓人回憶起過去美食小吃林立的建成圓環，歷經祝融、改造經營不善到淪為蚊子館，二○一六年拆除，以及曾與公館圓環齊名三大車禍路口、至今尚存的仁愛圓環、景福門圓環，近五年來，年年各自都有二百餘起事故。交通管制工程處長張建華受訪表示，二處皆為地標型圓環，要拆除有困難，但可從車流特性、事故碰撞圖等檢視分析，研議可行改善方案。

已拆除的建成圓環（又名台北圓環），位於大同區重慶北路及南京西路，鄰近寧夏夜市，初建於一九○八年，因具多樣化價格親民的庶民小吃，例如龍鳳號的五香肉捲、三元號的魯肉飯，成為知名味覺地標，但祝融致商圈沒落，後來原地新建美食館，原本名店未進駐，虧損連連，即便數度重新開幕，仍出現租金糾紛等爭議，二○一六年十一月廿四日動工拆除，現為市民休憩的廣場。

請繼續往下閱讀...

至今留存的仁愛圓環坐落於大安區仁愛路、敦化南路的精華地段，車流量大且區分內、外圈，曾被民眾批評設計複雜，也有過車輛變換車道或未保持安全距離出事的案例，市警局交通警察大隊統計，二○二○年至二○二四年，每年事故數量少則二三九件、多達二九六件。

面向總統府的景福門圓環，被中正區中南山路、仁愛路、信義路、凱達格蘭大道包圍，常見肇因包括違反二段式轉彎標誌或標線、未因規定左或右轉、未暫停讓行人先行、變換車道不當等，造成側撞或同向擦撞，過去五年每年都有二二九件至二八二件不等的事故。

張建華說明，仁愛、景福門圓環都是地標型的圓環，要拆除有其困難度，可從車流特性及事故碰撞圖等檢視分析，研議可行方案，如以現代圓環等改善手法，提升圓環安全。若因此影響圓環運行效率，也有替代路線可作為交通規劃配套，降低衝擊，之後會來檢討辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法