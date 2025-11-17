批北市府美化公館圓環路口數據 苗博雅：交通指揮疏導人力增6.5倍

基隆、羅斯福路口車流排隊長度數據，是按各尖峰時段主要車流方向的實際觀測結果計算而成。（記者董冠怡攝）

台北市長蔣萬安14日在市議會專案報告，稱基隆路、羅斯福路口（舊稱公館圓環）改成正交路型後，交通事故下降4成4，行車時間回到拆除前水準，公車通勤效率顯著提升。市議員苗博雅今在交通部門質詢表示，實際上，交通指揮疏導人力、尖峰車隊停等長度皆大幅增加，行車速率變化量測距離過長，車流量及部分公車路線運量雙雙下降，批評市府認知跟民眾感受落差甚大，堪稱「美化數字的魔術師」；交通局則澄清，如實公布並無蓋牌或美化。

苗博雅指出，新路型完工啟用後1個月，事故件數相較去年同期確實減少8件，然而，圓環拆除前後，路口交通指揮疏導人力從2人增加6.5倍至13人，執勤時數每日延長3小時，從「朝二晚二」改成「朝三晚四」，市府宣導新路型可以變安全的同時，卻未告知市民後還需動用多名人力維持秩序，並以羅斯福路往北為例，上午尖峰車隊停等長度從平均64公尺提高至358公尺，是施工前5.6倍，而非市府宣稱的減少約30公尺。

她提到，路口總車流量減少12%至15%，改道車輛未完全回流，而且交通局的行車速率變化量測長度達3公里，非僅針對路口本身，質疑「點速率」若不夠客觀，「全市那麼多測速照相是在照什麼？」車行地下道填平後公車改走平面道路，數據顯示部分行經師大分部至捷運公館站的公車路線，與去年相比運量下降，羅斯福路幹線、復興幹線各減6.4%，660減幅7.1%、棕11減幅11.7%。

交通局說明，如實公布車輛行駛速度、車流排隊長度、公車行駛時間與交通事故件數，車流排隊長度是依各尖峰時段主要車流方向實際觀測結果，逐一量測各方向車流排隊狀況後，據以綜整計算平均值而得，無數據蓋牌或美化；但交通指揮疏導人力部分，市府無多做說明。

交通局補充，車輛行駛速率採「點速率」恐受單一位置加減速、短時間流量波動影響，短暫過高或過低，適用測速照相等執法用途；「路段速率」較能反映整體通行狀況。公車也未因路口改造進行減班，分析行經此路口周遭各公車路線日運量資料，互有增減但未對整體公車運量造成影響。

台北市議員苗博雅批評公館圓環路口數據美化。（記者董冠怡攝）

