北捷成立遊憩子公司 北市民代質疑必要性

2024/12/31 05:30

〔記者林承鴻、蔡思培／台北報導〕台北捷運公司擬以登記資本額兩億元成立遊憩事業子公司，將北市府委託經營的台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車移轉經營，財政局編列的投資預算兩千四百萬元在議會委員會被刪除，台北捷運局編列的三千六百萬元也被暫擱，朝野都有議員質疑成立子公司的必要性，且子公司由北捷持股六十％，高於市府的四十％，也被質疑北捷股權比例過高。

市議會民進黨團總召簡舒培質疑，小巨蛋、兒童新樂園及貓纜都是北市府資產，北捷卻想成立公司管理，為何不直接由北市府百分百投資，若北捷認為這些項目非本業，可以直接交回給市府，而非找名義投資產業。

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國民黨團書記長張斯綱表示，針對出資比例、運作模式，甚至是必要性，前兩次黨團大會都有討論，黨團內部還有不同意見，北捷要再花點時間說服議員；他強調，重點是遊憩子公司的定位，以及到底要做什麼事情、收益怎麼來？再來才是看出資比例等技術性問題。

而在市府編列的七億四千萬元第二預備金部分，簡舒培認為，市長蔣萬安今年將二備金用於青年局溜滑梯等非急迫用途，看起來沒有撙節使用，而是為衝高使用率隨意找名義使用，若明年給過多預算可能無法準確使用，將刪減四千萬元。張斯綱則認為，二備金能留就儘量留，萬一發生天災或意想不到的事情，都會是政府的急救金。

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