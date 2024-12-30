北市跨年人潮估逾20萬 信義區3階段交管

2025跨年交通管制範圍。（資料來源︰北市府）

2024/12/30 05:30

晚間7-8點只出不進 8點起禁止車輛進出 散場南京三民、小巨蛋站上車免車資

〔記者林承鴻／台北報導〕迎接二○二五年的跨年夜，台北市除府前跨年晚會，鄰近的大巨蛋也舉辦張惠妹演唱會，預估周邊人潮將突破廿萬人，當晚信義區將實施三階段交通管制，車輛自十九時至廿時，只出不進；廿時起禁止車輛進出。台北捷運四十二小時營運不收班，元旦零時至六時，自綠線（松山新店線）南京三民站、小巨蛋站上車，不限目的地當趟車資免費。

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元旦凌晨0點至6點 2站免費

往年跨年散場，捷運藍線（板南線）市政府站、國父紀念館站，紅線（淡水信義線）台北一○一世貿站都需要排隊等候進捷運站，台北捷運公司建議民眾散步廿分鐘、或於大巨蛋光復南路側搭免費接駁車前往綠線的南京三民站、小巨蛋站搭車，元旦零時起至六時，持悠遊卡、一卡通及愛金卡，享不限里程車資免費；使用單程票可到自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。

交通局表示，當晚將優先疏散行人，其後才會放行車輛，周邊停車場費率也將增加，建議民眾多利用大眾運輸；另外，為分散人潮，大巨蛋演唱會結束後，周邊商品販賣將持續至凌晨一點半，採分時分區離場；大巨蛋Gate6和Gate7將封閉，連接國父紀念館地下通道也將比照捷運市政府站地下連通道管制封閉，引導人潮往上至地面層。

管制區停車格下午5點起禁停

交通局指出，為暢通行走空間，當晚十七時起，管制區路邊汽機車停車格禁止停車、禁騎乘自行車；光復南路以西、捷運忠孝敦化站以東的忠孝東路兩側人行道禁停機車。廿二時起，府前廣場、松壽廣場、信義廣場、仁愛路四段四九六巷等四處停車場實施出場管制。

YouBike分階段管制，十七時起，光復南路、忠孝東路、信義路、松仁路、松智路及周邊範圍內五十五個站點陸續暫停營運，自元旦凌晨三時起，恢復正常營運。另有約五十五線公車配合改道。

台北市除府前跨年晚會，鄰近的大巨蛋也舉辦張惠妹演唱會，預估周邊人潮將突破廿萬人。（聲動娛樂提供）

迎接跨年夜，北市除府前跨年晚會，鄰近大巨蛋也舉辦張惠妹演唱會，信義區將實施三階段交通管制。（資料照）

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