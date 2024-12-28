柯文哲自稱非貪污人 議員︰形象已崩

2024/12/28 05:30

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金案遭台北地檢署起訴，昨以三千萬交保後，數度哽咽感謝大家的關心，並稱自己不是會貪污圖利違法的人。藍綠台北市議員批評，柯文哲涉弊事證確鑿，柯文哲昔日清廉形象已崩，以往稱財團是刀叉吃人肉，如今沈慶京等商界捐贈名單曝光；昔指責前市長郝龍斌有五大弊案，如今郝仍安好，柯卻已淪階下囚。

顏若芳︰說起謊臉不紅氣不喘

民進黨議員顏若芳表示，柯文哲涉弊種種事證已被檢調攤開，竟還敢說相信自己不是貪污圖利違法的人，說起謊來臉不紅氣不喘，真的是全黨都是詐騙集團，民眾黨、小草對柯不切實際的信仰，最終無法敵過證據。

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顏若芳批評，柯過去自稱要讓台灣成為正常國家，高舉理性務實大旗哄騙小草，私下卻自居皇帝，甚至放任自家黨公職用政治語言洗腦小草，根本就是意圖塑造偶像崇拜、輔以小草這群「白衛兵」來登基為皇，謊言永遠不可能成真理，昔日稱財團是刀叉吃人肉的柯，塑造「羅賓漢」形象，如今淪為「負心漢」，令人不勝唏噓。

汪志冰︰權力使人腐化迷失

國民黨議員汪志冰說，隨著事證爆出，恐只有小草會相信柯文哲的說法，他在看守所待這麼久，需要小草給予溫暖，同時也必須餵養支持者信念，否則民眾黨恐分崩離析、需裝葉克膜，柯的言論她不意外；當初柯還沒上任就指責前台北市長郝龍斌有五大弊案，如今郝仍安好，柯卻淪為階下囚，也驗證權力使人腐化迷失、野心讓人墮落。

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