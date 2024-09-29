北市9成學校沒冰箱 班班喝鮮奶促有配套

2024/09/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕中央推動「班班喝鮮奶」計畫，提供全國各國小與附設幼兒園學童每週兩次國產鮮乳，但台北市議員王欣儀接獲陳情，發現此政策只讓廠商配送到校，卻沒協助分配各班，鮮乳保存成一大難題，台北市更有九成學校因沒有冷藏設備，只好選擇保久乳，她呼籲中央、地方皆要有所配套。

教育局︰將適時向中央反映

教育局回應，將適時向中央反映相關意見，目前也正積極研擬相關配套措施，克服各種執行層面的挑戰，全力協助學校，期望能讓班班喝鮮奶的美意真正落實，為學生提供更好的營養支持。

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北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻質疑，「班班喝鮮奶」政策讓鮮乳需求量暴增卻無配套，鮮乳保鮮期僅約卅分鐘，這段時間要讓學校人員配送、孩子喝下肚根本不夠，導致許多學校寧願放棄營養價值高的鮮乳，改選保久乳，但保久乳廠商的產能又不足以支應。

王欣儀指出，九月廿六日教育局與家長代表、廠商開會討論，廠商表示國內保久乳產量只能滿足五成需求，且擔心「班班喝鮮奶」政策無法保證持續推動，難以再投入設備加開生產線，但學童鮮乳政策應要有完整配套，呼籲中央、地方聆聽基層學校的聲音，儘速補足預算協調廠商幫忙保鮮、配送至各班。

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