龍舟體驗、千人立蛋 北市端午FUN假樂

台北市兒童新樂園端午連假週末加碼延長營運至晚上8點。（捷運公司提供）

2024/06/06 05:30

〔記者甘孟霖、楊心慧、林承鴻／台北報導〕端午節連假將至，夏季重頭戲「台北國際龍舟錦標賽」八日至十日於基隆河大佳段河道登場，台北市長蔣萬安將率官員參加表演賽，現場另有「龍舟小選手體驗營」及「飛車立蛋」等親子活動與美食市集；位於公館的自來水園區連假期間不休園，園內溜滑梯、水瀑等消暑設施是夏日親子最愛；台北市立動物園則推出「千人立蛋」、「香包DIY」活動，此外還可看雲豹、石虎等人氣貓科動物遊玩端午限定玩具的萌樣；台北天文館推出限定特展導覽、吊飾DIY活動；兒童新樂園週末加碼營運至晚上八點，還有親子闖關遊戲、寶寶運動會、端午市集、胖卡美食與消費滿額贈好禮等活動。

龍舟賽8日舉行 212支隊伍競技

體育局表示，今年龍舟賽吸引二一二支國內外隊伍角逐水上霸主的寶座，表演賽除市府隊外還有由身障者組成的隊伍以及AIT、荷蘭在台辦事處等國外友人共襄盛舉。九日舉辦龍舟小選手體驗營，帶孩童體驗龍舟樂趣、培養團隊精神；十日則有結合科學與趣味的「飛車立蛋」活動，現場還有彩繪蛋等應景遊戲以及美食市集。

自來水園區有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼消暑遊戲設施，園內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟可以參觀拍照、聆聽導覽，因應連假週一停休，邀請大小朋友一起來玩。

大佳河濱與裝置藝術合影 換紀念品

台北動物園於九日、十日推出「千人立蛋」、「小野貓香包DIY」活動，此外將提供園內石虎、雲豹以及馬來虎端午節限定香包造型玩具，民眾也可觀看「三貓」遊玩的可愛模樣。此外在大佳河濱公園與指定裝置藝術合影，還可來園兌換限量紀念品。

天文館有吊晶石、粽子吊飾DIY

台北天文館連假期間上午九點播映「松鼠歷險記」立體短片，上下午各有一場吊晶石、粽子吊飾DIY活動；年度特展「布雷克的黑洞之謎」則有三場導覽；十日晚間，天文館Youtube頻道將帶大眾共覽月球上的特殊地景「梅西耶雙撞擊坑」。

連假期間搭乘兒童樂園摩天輪即送限量ACE軟糖，到園區一、二樓參加桂冠冰菓室挑戰賽、推推龍舟賽、歐彼特菈勇闖太空闖關遊戲，完成指定任務就可獲得限量精美贈品。另外，有「寶寶運動會」，歡迎親友組成啦啦隊，到場為龍寶爬爬樂、搬肉粽、滑龍舟的寶寶選手們加油打氣。

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