北市青年局長兼市府發言人 殷瑋：性質類似

市議會昨進行市長市政總質詢，市長蔣萬安（左）列席備詢。新成立的青年局局長殷瑋（右）首次列席。（記者方賓照攝）

2024/06/04 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市青年局六月一日成立後，青年局長殷瑋仍身兼市府發言人角色，台北市議員張文潔質疑，青年局剛成立，事務繁重且必須維持行政中立，關切殷瑋是否主動請辭發言人？殷瑋表示，職務皆依團隊安排、市長指示，發言人的角色就是貼近真實，與青年局長性質類似。

台北市議會民政委員會昨邀請青年局長進行工作報告；張文潔率先提出質疑，局長兼市府發言人角色合理嗎？青年局剛成立，事務繁重，且執行政策必須保持中立，但發言人的角色是要為市府講話，兩者間是否會產生衝突？認為殷瑋應主動請辭發言人職務。

殷瑋回應說，出任局長前，依台北市的制度就是市府顧問兼發言人，若兼任會有衝突，那兼任制度辦法就得再思考；他是依照團隊安排、市長指示，若接下來有任何不能兼顧的地方，會盡力改進。而發言人的角色是貼近真實，跟青年局長性質類似，會兼顧做好兩者的工作。

市議員林杏兒則提到，青年局業務與其他局處疊床架屋，像是青年創業和產發局重疊；殷瑋表示，已和產發局溝通好分工，在校園需要培力賦能、剛進入創業初期屬青年局範疇；成為青年創業家後，由產發局接手服務。

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