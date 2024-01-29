《台北過好年系列—生活篇》運動中心大年初二營運 年後推甩油方案

多數醫院二月九日（除夕）至二月十二日（初三）暫停門診，但仍有急診服務。（資料照）

2024/01/29 05:30

記者蔡思培／專題報導

春節連假將登場，台北市各大醫療院所門診、垃圾清運、運動中心時間都將調整，民眾需留意以免撲空。多數醫院二月九日（除夕）至二月十二日（初三）暫停門診，但仍有急診服務，部分醫院更推出呼吸道傳染病疫情特別門診。北市清潔隊垃圾初一至初三停收垃圾，初四起恢復收運；北市運動中心、游泳池多於除夕、初一休館，但年節後第一個週日（二月十八日）推出甩油方案，讓設籍台北市的民眾免費入場運動。

春節期間各醫院均有調整門診診次，台大、馬偕、長庚、北醫、三總、萬芳等醫院皆在二月九日至十二日暫停門診；台北市立聯合醫院七院區、新光醫院則是二月九日至十三日暫停門診，十四日（初五）後逐步恢復正常開診。春節期間多數醫院急診正常。

春節不斷藥 可提早回診領藥

健保署春節也放寬民眾領藥規定，若民眾吃完藥物的期間落在二月八日（小年夜）至二月十四日（初五），即日起已可回診請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品。

大型家具免費清運 2/7前預約

春節期間北市垃圾收運調整，除夕日正常收運垃圾，但大年初一至初三停收一般垃圾、廚餘及資源回收物，初四起恢復收運。環保局也提醒市民，若有清運大型家具需求，可於二月七日前向各轄區清潔隊預約免費收運家中要汰換的家具。欲清運家中大型廢棄物，須在預定排出日期前至少一日通知環保局轄區清潔隊，預約收運時間、地點。

北市民2/18可免費運動中心入場

台北市各區運動中心春節調整營業，除夕、初一皆休館，初二至初五營業時間為上午八點至下午四點，初六起恢復正常。榮星花園、前山公園、三民公園、景美游泳池除夕至初一暫停營業；新生公園、木柵公園、碧湖公園游泳池除夕至初三暫停營業。不過台北市運動中心、游泳池會在年節後第一個週日（二月十八日）推出甩油方案，讓設籍台北市的民眾免費入場運動。

北市春節各大醫院

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