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柯文哲涉圖利沈慶京百億「京華城土地遭扣押」民眾黨：無法苟同

民眾黨批評，京華城容積獎勵是都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」，遑論從頭到尾柯主席都並未介入？圖為柯文哲妻子陳佩琪（左）與妹妹柯文蘭出席聲援晚會。（資料照）

民眾黨批評，京華城容積獎勵是都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」，遑論從頭到尾柯主席都並未介入？圖為柯文哲妻子陳佩琪（左）與妹妹柯文蘭出席聲援晚會。（資料照）

2024/10/04 21:28

〔記者林哲遠／台北報導〕前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉圖利威京集團主席沈慶京，讓京華城取得20％容積獎勵，北檢估算不法利益達新台幣111億7023萬6000元，上週向台北地院聲請扣押京華城土地，法院裁准。民眾黨今天反批，北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沉淪，他們予以最嚴厲譴責。

民眾黨說，北檢對柯文哲主席進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑，至今已近一個月，如今卻僅以都委會依法合議通過的20％容積獎勵，強扣柯主席「圖利」百億的大帽子，本黨實在無法苟同。

民眾黨指出，京華城案係依照「都市計畫法24條」自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，並從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20％容積獎勵，一切皆依法辦理。

民眾黨批評，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員進行偵辦，容積獎勵係都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」，遑論從頭到尾柯主席都並未介入？

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