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北市總預算爭議多 戴錫欽：前朝留下的問題

台北市議會昨天進行總預算審查。（記者楊心慧攝）

台北市議會昨天進行總預算審查。（記者楊心慧攝）

2024/01/27 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會大會昨續審總預算案，包括台北國際潮流音樂節、市警局監視器傳輸費、動物園門票調漲案、YouBike前卅分鐘免費預算，仍因議員間無法達成共識，將直接送政黨協商；議長戴錫欽昨早出席活動時受訪表示，有些爭議是前朝留下的待解問題，市府仍須跟朝野議員們多溝通，同場活動的台北市長蔣萬安表示，會持續與議員溝通並提供所需資料。

表藝中心賠償金2.3億 修正附帶決議通過

議會大會昨續審總預算案，文化局編列台北表演藝術中心賠償金二．三六億元一案，國民黨議員張斯綱提出修正附帶決議，「文化局下會期應向議會提出調查報告，如釐清後確有責任，則請提出法律究責」後通過；「台北國際潮流音樂節」三年編列一．二億元預算，無黨籍議員陳政忠要求暫擱，昨有議員持不同看法，最後決議送政黨協商。

市警局的「監視器網路傳輸費用」五．五億元，社民黨議員苗博雅建議至少刪減一億元，部分議員反對；YouBike前卅分鐘免費的三．七一億元預算，國民黨議員陳重文表示支持政策，但不該由市府編預算給廠商。

動物園門票預計四月調漲，有議員認為增加的門票收入未說明用途，加上計畫向中國爭取小熊貓來台配套不明，行政及業務預算共五．六億元，都送政黨協商。

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