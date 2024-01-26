北市山限區重建高度審議 適用對象72處

台北市都更處昨就山限區危險建物更新的建物高度，向都審會提出報告。 （資料照）

2024/01/26 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府鬆綁非地質敏感區山坡地危險建物更新重建，修正「台北市都市更新自治條例」，去年底發布實施，其中第十八條授權讓受限基地條件未能用完容積獎勵的建物，超過廿一公尺高度，可經台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會（簡稱都審會）審議通過後適用，但以卅公尺高為上限。台北市都市更新處昨就該審議原則向都審會提出報告，但都審委員擔心破壞山坡地保育及景觀，建議提供模擬圖後再議。

重建可能逾21公尺 士林、內湖最多

更新處長陳建華表示，全市山限區且屬住宅區的一二二九張建照中，位於住宅區、屋齡卅年以上，扣除未建築、保護區、公設用地、地質敏感區等情形後，共有六二四張建照，約佔山限區住宅區建照數的五十．七七％；其中因為容積用不完，重建高度可能超過廿一公尺的，以現況是六層樓以上的才有機會超過，在六二四張建照中僅占七十二張，以士林、內湖最多，其次為文山。

都審委員認為山、自然景觀是台北盆地的資產，要放寬山坡地開發，應就山坡地與建築物的高度做模擬，才有說服力；也有委員認為，民眾都更要爭取最大利益，但都審會要考量都市景觀，兩者間要取得平衡，不同的區位，建物的高度也會有不同考量。

都審會主席、都發局長王玉芬說明，並非全面放寬山坡地建築高度，僅有須更新重建的非地質敏感區域危險建築，請更新處重新檢視是否會影響到景觀，再提出報告。

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