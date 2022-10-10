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    台北音樂不斷電嘉年華 招募攤商

    「2022台北音樂不斷電嘉年華」將在11月11日至13日於北流戶外廣場登場，並邀請國內的超級樂團進行三天演出。（執行單位提供）

    「2022台北音樂不斷電嘉年華」將在11月11日至13日於北流戶外廣場登場，並邀請國內的超級樂團進行三天演出。（執行單位提供）

    2022/10/10 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕「二○二二台北音樂不斷電」系列活動今年首度由台北流行音樂中心承辦，是台北市流行音樂年度盛事，今年主題為「音樂不斷、創作不斷、產業不斷」，其中「二○二二台北音樂不斷電嘉年華」將在十一月十一日至十三日於北流戶外廣場登場，活動中的流行音樂產業推廣區，即日起開放報名，歡迎流行音樂夥伴共同參與。

    「二○二二台北音樂不斷電嘉年華」將邀請國內樂團進行三天演出，包括血肉果汁機、美秀集團、百合花、無妄合作社、荷爾蒙少年、康士坦變化球，以及台北音樂不斷電歷屆優勝團隊代表：逃走鮑伯、烏流、庸俗救星，與今年六強樂團Traveller旅人、桑尼、何人、fuvva、MINT、VIBER氣氛人，執行單位預估，三天現場將吸引上萬人次參與。

    活動周邊將舉辦流行音樂產業推廣市集，即日起開放報名，歡迎流行音樂產業鏈各行各業報名參加；有興趣者可私訊台北音樂不斷電FB粉專https://reurl.cc/V1ROMA；或IG : https://reurl.cc/LM0mm9；或email至pipelivehouse@gmail.com，主辦單位將免費提供帳棚桌椅等設施。

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