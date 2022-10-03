北市長選舉》陳增勞工政見 黃訪社子島 蔣固票倉 陳時中承諾 助外送業訂合理抽成

民進黨台北市長參選人陳時中勞工後援會成立，場面熱烈。（記者鄭名翔攝）

2022/10/03 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前祭出職訓補貼捷運一二八○月票、建立勞工董事制度、高齡者就業平台等「勞工三箭」政見，昨再加碼提出職災勞工生活保障、加強勞動教育、外送平台計算公式合理化、推動北市市營單位鼓勵勞工認股等四項勞動政見，他強調，唯有妥善照顧勞工、促進勞資建立夥伴關係，才可使產業與經濟持續進步。

強調妥善照顧勞工 讓經濟進步

陳時中昨出席「二○二二陳時中競選市長勞工後援會成立大會」，現場超過五十個工會團體、近千名勞工熱烈歡迎，讓陳時中倍感振奮，稱見此壯盛軍容，相信勝利可期。

陳時中致詞時指出，疫情期間可見外送業者對社會有極大貢獻，卻也發現平台業者寡佔市場、抽成過高等問題，不僅加重攤商負擔，也衍生外送員搶單、搶快而釀交通事故等，未來將積極與業者協商，提出合理計算公式並公開透明，創造平台、攤商、外送員三贏，使產業健康發展。

勞工後援會成立大會 場面熱烈

陳時中表示，給予職災勞工更多生活支持、協助重回職場；加強勞動教育，使雇主與勞工間建立正向循環關係，保障勞資雙方為夥伴關係，透過雙邊合作才可創造富麗祥和社會；另將鼓勵市營單位勞工認股，以相對獎勵提撥方式持股信託，使員工成為企業所有權人，更能融入企業體並使之茁壯。陳時中強調，期望使勞工獲得妥善照顧，才能如火車頭般帶動產業與經濟持續進步。

昨日行程滿檔的陳時中，原受邀出席同黨籍議員洪健益在松山國小舉辦的「益起來戰鬥～陀螺吧！」公益活動，因部分家長質疑校園內不該有競選活動，陳時中昨僅止步於校門口，在校外接受媒體聯訪。

陳時中受訪時表示，昨早得知部分家長有意見，而自己向來認為，不該因政治而致活動意義與興趣受損，也不想增加基層公務員困擾，尤其做為市長參選人，若造成政治氣氛干擾活動本身更為不妥，因此決定不進入校園。

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