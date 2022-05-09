防疫新生活 臺北開齋節復辦

「2022臺北開齋節歡慶活動」在大安森林公園登場，民眾可體驗異國樂器。（記者蔡思培攝）

2022/05/09 05:30

〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情確診數雖每日大幅增加，然Omicron變異株特性是以輕症、無症狀居多，中央疫情指揮中心日前已鬆綁確診個案解隔標準，與疫情共存已成現今防疫新生活，因此「二○二二臺北開齋節歡慶活動」暌違兩年，昨照常舉行，為防疫取消飲食攤，並管制入場必須施打二劑疫苗才能進入主舞台演唱會、草地電影院等管制區，而清真市集攤位與烏德琴、阿拉伯書法等文化體驗區，則採開放方式，吸引萬名移工參與。

清真攤位、體驗區採開放方式

台北市長柯文哲表示，既然市府各項活動都照常舉辦，反而只針對開齋節停辦，違反普世人權，尤其應對移工朋友友善、公平待人，因此決定以一致性態度面對移工朋友，此為一種政治價值。

開齋節是伊斯蘭教重要宗教活動，台北市每年都會在大安森林公園舉辦開齋節歡慶活動，但過去兩年活動都遇疫情停辦，今年終於回歸。這次活動也推出高規格防疫措施，除取消清真市集飲食攤位、活動全面禁止飲食，穆斯林及台北市民進入音樂舞台、草地電影院時都要配戴口罩，並出示二劑疫苗接種證明，完成量測體溫、手部消毒等因應措施。不過管制區外則無要求體溫監測、疫苗接種，昨有不少穆斯林朋友因此選在管制區外的草皮席地而坐，透過大型LED牆電視轉播欣賞演出。

欣賞電影、演出 吸引萬名移工

今年活動雖少了異國飲食攤位，現場仍有穆斯林手作飾品、手部彩繪、伊斯蘭禮品、手工皂、化妝品等多樣產品於現場設攤，還有印尼駐台北經濟貿易辦事處、中國回教協會等公共服務攤位供在台移工諮詢，還有烏德琴教學、穆斯林相關書籍、阿拉伯書法等文化體驗活動，民眾可以用中文寫下文字，再由穆斯林老師改寫成阿拉伯文，讓台灣人也可以在開齋節這天沉浸於穆斯林文化中。

大安森林公園的露天音樂舞台也在開齋節規劃系列表演，讓穆斯林可坐在音樂舞台周邊的綠地觀賞表演，印尼華裔歌手胡利基、葉飛、移工樂團Uniband與印尼國際藝人Fildan Rahayu都接連帶來精彩表演；印尼歌手Fildan雖因疫情無法來台，仍透過大螢幕與在台的穆斯林朋友共度開齋節。今年開齋節還創新推出「草地電影院」，將影廳從室內拉到戶外，民眾可直接在公園綠地欣賞《助守在異鄉》、《隱藏的大明星》兩部電影。

台北市長柯文哲昨下午也參加開齋節，體驗阿拉伯書法，他請書法老師寫下「平安、喜樂」等祝福，祈求一切平安。

柯表示，這次排除困難也要舉辦開齋節，只要台北市還在辦活動，就會給大家公平、一樣的待遇。柯文哲指出，移工飄洋過海來台灣，若對移工們不友善、對他們不好，「你一上班她就欺負你爸爸媽媽」，因此應給予友善、公平的社會環境。

「2022臺北開齋節歡慶活動」在大安森林公園登場。（記者蔡思培攝）

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