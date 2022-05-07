民汐線明年重啟評估 挨批10年白做工

2022/05/07 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會交通委員會昨進行「民生汐止線規劃進度」專案報告，北市捷運工程局長張澤雄坦言，因汐止東湖線與基隆捷運未確定系統、改變營運模式，民汐線北市段預估明年中要重啟可行性研究，議員陳炳甫痛批，市長柯文哲漠視民汐線，主導權被新北市政府搶走，等於十年來白做工。柯文哲則回應，中央應統籌控制，純粹從經濟學考量，不能從政黨考量。

張澤雄昨指出，汐東線和基隆捷運採用系統尚未確定，初步計畫是車輛改為低底盤、供電採用架空線系統，且車站設計採低月台無阻隔性設施、非封閉型車站，調整升級可達中運量，但原本規劃的民汐線北市段，屬於中運量、高底盤，因此民汐線過去所做可行性評估研究、綜合規劃等內容都要重做，估計約明年中重啟評估並確定。

議員批柯漠視民汐線 原地踏步

陳炳甫不滿說，柯認為民汐線是雞肋、沒意義，北市府二○一一年十二月花這麼多錢的規劃案全部歸零、現在必須退回可行性研究，等於十年來白做工、原地踏步。議員李明賢揶揄，這就像是搭高鐵和台鐵一樣，搭到南港還得轉台鐵，無法一車到底。張澤雄強調，北市段已有過去的設計基礎，但需要重新修正。

柯︰北市立場是環狀線優先

柯文哲昨在防疫記者會被問到此事表示，以北市立場是環狀線優先，蓋下去運量一定有，其他縣市蓋捷運，恐怕沒那麼多人坐，成本效益當然比較不夠，有人講就是比較落後、沒發展，蓋捷運發展比較快，但北市環狀線已經是成熟的地區，路網已經完成，只差環狀線圈起來就更有效率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法