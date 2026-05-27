嗆鄭麗文別轉移焦點 趙少康：請解釋蕭旭岑與台商捧現金合照

國民黨主席鄭麗文主持中常會。（記者田裕華攝）

前國安會祕書長金溥聰週一公布前馬英九基金會執行長蕭旭岑與台商韓螢煥的「手捧現金」照片。前中廣董事長趙少康今天專訪金溥聰時說，照片有兩種論述傳出，「一種是要跟馬英九交代、另一種是要跟北京交代」。對此，國民黨主席鄭麗文痛批歧視，「與台商為敵」；趙少康則說自己沒有歧視，請鄭麗文釐清、解釋合照，自己只是就事論事，不要轉移焦點。

鄭麗文今天接受歷史哥專訪時說，台商都是台灣人，辛苦賺的錢，希望能夠捐給自己所支持的基金會，為什麼就可以上升到「扣紅帽子」的程度？難道我們要跟所有的百萬台商劃清界線嗎？請問跟台商接觸違反了哪一條法令？「台商就不愛台灣嗎？台商就不愛中華民國嗎？台商也是堂堂正正的中華民國國民啊！」難道他們的錢是不合法的、見不得光的嗎？

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說，不能夠這樣的去歧視某一個族群，就好像民進黨看到陸配全面的歧視、打壓，這是違反中華民國憲法的，我們是一個尊重人權的地方。台商賺的是堂堂正正的錢，為兩岸的經濟做出奉獻，關心台灣的公共事務，何罪之有啊？在台灣，不能夠民粹到這種程度，難道我們要跟百萬台商為敵嗎？

對此，趙少康說，蕭旭岑與台商捧著大把現金的照片曝光，因為拍這樣的照片實在太不合理，所以他訪問金溥聰時拋出「向誰交代」的疑問，沒想到被鄭麗文用「歧視某個族群」來解讀。

趙少康說，「華僑是革命之母」其中又以台商為主，在國家有難時，總是熱心的出錢出力，他不只沒有歧視台商，還對台商的愛國情操深表敬意。只是，蕭旭岑跟台商會長捧現金合照，給外界的感覺就是要「拍照存證」，他只是就事論事，請鄭麗文不要轉移焦點！也請鄭麗文解釋他們為什麼要捧著大筆現金合照？鄭麗文不覺得這樣很奇怪嗎？

趙少康說，根據金溥聰受訪時的說法，前總統馬英九對蕭旭岑與王光慈時常結伴前往大陸，感到很不心安。馬英九一生清廉自持，自然不希望有人打著他的名號，在任何地方收受來源不明的款項，也包括大陸，這才是違背馬英九的路線與意願。同時，釐清基金會財務，完全無礙「馬習會」成功以及馬英九致力兩岸和平發展的歷史定位。

趙少康最後強調，他沒有要跟鄭麗文辯論的意思，但鄭不斷批評、挑戰他，所以他豈好辯哉，真的是不得不回應，以免被誤導。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法