18年「騙炮慣犯」稱9萬包養伺機搜刮 輕熟女失身破財29萬氣瘋

「騙炮慣犯」許嫌被警方逮獲。（警方提供）

44歲許姓男子18年前起便以包養名義騙色，再伺機偷盜財物，目前重大案被通緝中。這名被警方稱為「騙炮慣犯」的許男，月前他再次以同手法作案，還偷走對方約29萬元財物。台北市警士林分局循線將他緝獲，並擴大偵辦中。

警方表示，屬靚女級輕熟女「小麗」，是在交友網站認識許男，當時對方以高級股票專員形象出現，立即擄獲她的芳心。雙方後續加入微信聯繫，當得知對方已婚身分，轉而答應以包養名義交往。

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警方調查，老經驗的許嫌與「小麗」約定，每月陪伴5次即可獲得8萬元包養費，若直接到對方租住處，則每月另加給1萬元「補貼」。而且許嫌為避免「照『騙』」，約定第一次見面是「試車」，第二次見面後才支付相關費用。

不過，接連2次的激情過後，許男卻佯稱要返回台中處理事情，還當場承諾會將9萬元包養費匯給她，怎料自此之後不僅遲遲未付款，甚至直接封鎖微信失聯。

認為被騙失身的「小麗」驚覺不對勁，檢查住處後才發現，在2人第二次見面期間，許男疑似趁她洗澡時偷走她皮夾內1200元現金，以及2條項鍊、1副耳環等貴重物品，總損失高達29萬2600元，讓她陷入失身又破財的困局，氣得當場崩潰。

警方根據2人網路聊天紀錄追查，發現已婚許嫌不僅為竊盜、詐欺通緝犯，且自民國97年起即有多項利用交友、包養名義騙財騙色前科紀錄，在警方眼中是名騙炮慣犯。

警方調查，從事股票交易相關工作的許嫌，長期透過特定的網路交友平台鎖定有特定需求的女子，以包養話術博取信任和好感，待雙方發生關係，再伺機行竊搞失聯。

士林分局後港派出所受理後，循線查出並鎖定對方行蹤，利用他和友人聚會時，將許嫌緝獲，全案訊後依詐欺、竊盜及通緝等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方表示，網路交友及包養陷阱層出不窮，不法份子常以感情、金錢或包養名義接近被害人，藉機騙財騙色甚至行竊。民眾與陌生網友互動時務必提高警覺，勿輕信對方承諾，也不要貿然邀約至住處或讓對方接觸貴重財物，如遇可疑情形，可立即撥打110或165反詐騙專線查證。

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