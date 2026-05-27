為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    不忍馬英九遭霸凌式公審 謝長廷：馬辦「這件事」才涉刑事犯罪

    2026/05/27 18:21 記者陳昀／台北報導
    外界對前總統馬英九的健康狀況多有揣測，讓臺灣日本關係協會會長謝長廷感嘆，馬不需接受這種幾近霸凌的公審。（資料照）

    外界對前總統馬英九的健康狀況多有揣測，讓臺灣日本關係協會會長謝長廷感嘆，馬不需接受這種幾近霸凌的公審。（資料照）

    馬辦家變越演越烈，外界對前總統馬英九的健康狀況多有揣測。曾與馬競選總統的臺灣日本關係協會會長謝長廷今發文感嘆，有無失智是個人隱私，除非涉及傷害他人權益、遭惡用涉訟，否則不需接受這種幾近霸凌的公審，然而，馬辦的劇情發展陸續暴露疑似收受金錢、變造文書等細節，涉及刑事犯罪問題，很多人都想知道真相是如何。

    謝長廷指出，馬英九最近被指失智，釋出影片親筆聲明否認，又被質疑字跡潦草、由旁人口唸協助、關鍵成語想不起來等，遭指反洩有初期症狀端倪云云，他雖與馬競爭過總統，但看了媒體這種幾近霸凌的公審，沒有幸災樂禍，只有戚戚的辛酸。

    謝長廷認為，其實現代人活得久，記憶退化是程度問題，遲早會發生，不管在70歲、80歲、90或100歲遇到都是自然現象，不是病、不需要刻意掩飾，也不值得大驚小怪。

    謝長廷強調，有無失智應該是個人隱私，如果涉及傷害他人權益，或遭他人惡用涉訟，才需要由專業鑑定，否則不需要接受公審，或向任何人證明自己有沒有失憶。

    謝長廷感嘆，歹戲拖棚，馬辦劇情的發展，陸續暴露了疑似收受金錢、移花接木、變造文書等細節，已經涉及刑事犯罪問題，很多人都想知道真相是如何？風波還真沒有那麼快可以平息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播