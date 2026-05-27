不忍馬英九遭霸凌式公審 謝長廷：馬辦「這件事」才涉刑事犯罪

外界對前總統馬英九的健康狀況多有揣測，讓臺灣日本關係協會會長謝長廷感嘆，馬不需接受這種幾近霸凌的公審。（資料照）

馬辦家變越演越烈，外界對前總統馬英九的健康狀況多有揣測。曾與馬競選總統的臺灣日本關係協會會長謝長廷今發文感嘆，有無失智是個人隱私，除非涉及傷害他人權益、遭惡用涉訟，否則不需接受這種幾近霸凌的公審，然而，馬辦的劇情發展陸續暴露疑似收受金錢、變造文書等細節，涉及刑事犯罪問題，很多人都想知道真相是如何。

謝長廷指出，馬英九最近被指失智，釋出影片親筆聲明否認，又被質疑字跡潦草、由旁人口唸協助、關鍵成語想不起來等，遭指反洩有初期症狀端倪云云，他雖與馬競爭過總統，但看了媒體這種幾近霸凌的公審，沒有幸災樂禍，只有戚戚的辛酸。

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謝長廷認為，其實現代人活得久，記憶退化是程度問題，遲早會發生，不管在70歲、80歲、90或100歲遇到都是自然現象，不是病、不需要刻意掩飾，也不值得大驚小怪。

謝長廷強調，有無失智應該是個人隱私，如果涉及傷害他人權益，或遭他人惡用涉訟，才需要由專業鑑定，否則不需要接受公審，或向任何人證明自己有沒有失憶。

謝長廷感嘆，歹戲拖棚，馬辦劇情的發展，陸續暴露了疑似收受金錢、移花接木、變造文書等細節，已經涉及刑事犯罪問題，很多人都想知道真相是如何？風波還真沒有那麼快可以平息。

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