老鼠鑽洞「10元硬幣大小就夠」 環境部授「防鼠3不原則」

環境部提醒，老鼠只需要「10元硬幣大小」的洞，牠就進的去，門縫、排水孔、冷氣管線旁邊的小洞，都有可能變成老鼠的通道。（資料照）

近日社群平台上有網友紛紛目擊老鼠出沒，環境部在臉書發文提醒，老鼠只需要「10元硬幣大小」的洞，牠就進的去，門縫、排水孔、冷氣管線旁邊的小洞，都有可能變成老鼠的通道，防鼠最重要的，其實是先把入口堵起來。記得檢查一下家裡那些「好像沒什麼」的小縫隙。

環境部在網站「環境鼠害防治專區」提到，防治老鼠的3不原則是：不讓鼠來（封閉鼠洞及空隙）、不讓鼠吃（斷絕食物來源）、不讓鼠住（整理環境、減少堆積），因為老鼠不僅會破壞財物、囓咬電線導致火災，更是多種傳染病的媒介。有效防治老鼠需要從「了解習性」、「改善環境」與「精準防治」3大面向著手。

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環境部提醒，當發現鼠糞、咬痕、鼠跡或鼠穴時，請採取以下行動：

●放置地點：沿著牆壁、牆角或鼠徑放置捕鼠籠、捕鼠夾、黏鼠板或毒餌。

●誘餌技巧：使用新鮮食物（依鼠種喜好選擇，如魚肉、水果或穀粒）。

●平穩固定：器材須放平穩，避免搖動驚走老鼠。放置後不要頻繁變動，觀察數日無果再更換位置。

毒餌施用方式，建議3原則：

●原則1：投藥僅是輔助，應落實「三不政策-不讓來、不讓吃、不讓住」為本，滅鼠不能只靠投藥，必須標、本兼治。如果環境中的食物來源未清除，老鼠對毒餌的興趣會大減，投再多藥也難見效。

●原則2：嚴格執行「定點投放」與「紀錄追蹤」：環境用藥必須妥善管理，避免對非目標生物造成危害。根據徐爾烈教授的建議，老鼠藥應放置於「鼠洞口、牆角、隱蔽處」或使用「滅鼠餌站」，避免散漫式投藥，且必須記錄投放地點與數量，並在一定時間後收回未被取食的毒餌，以防環境污染或殘藥遭誤食。

●原則3：加強「防誤食」的安全警示與保護措施，環境用藥殺鼠劑均有添加苦味劑及染劑，且產品標示說明書之警示圖案或警語均需加註相關注意及警告標誌，以提醒使用者注意及避免誤食。在公園或公共場所投藥時，宜設置「警示告示牌」，確保所有投藥點皆有明顯標示，提醒飼主牽好寵物、家長看顧幼兒。

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