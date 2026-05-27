馬辦內鬥持續延燒 吳崑玉：宛如台版《煤氣燈下》政治宮鬥劇

前總統馬英九（左）及夫人周美青（資料照）

馬辦家變越演越烈，傳出前總統馬英九對前馬英九基金會執行長王光慈施暴，前國安會秘書長金溥聰今在「趙少康時間」節目重申，馬英九沒有絲毫的暴力傾向，但蕭、王知道失智的人有那些症狀，所以要扣在馬英九頭上。對此，名嘴吳崑玉表示，如果金小刀記者會所講的故事都是真的，「如果」，那將是一個相當驚悚的台版「煤氣燈下」政治宮鬥劇本，其狗血程度不會輸給台灣霹靂火，精彩程度遠超所有編劇們的想像。

吳崑玉在臉書PO文表示，高層政治人物表面風光，實際生活卻高度依賴貼身幕僚與隨扈安排。從行程、通訊、文件、金流到對外聯繫，多數都經過身邊機要層層過濾。尤其卸任元首，長期生活在由幕僚與特助構成的「繭房」中，一旦對特定人產生高度依賴，就容易逐漸失去對外界真實資訊的直接掌握。

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吳崑玉分析，政治圈內部向來存在「與聞機要」的高壓文化。貼身幕僚除了要處理老闆情緒、安排行程、協調派系與外部壓力，還經常必須替高層承擔爭議與火線攻防，因此真正能長期待在核心圈的人，往往不只是單純助理，而是掌握大量資訊、人脈與權力運作的「地下決策者」。

吳崑玉指出，一旦高層政治人物逐漸依賴固定幕僚，某些人便可能透過控制資訊流、金流與人際接觸，逐步形成「挾天子以令諸侯」的權力結構。包括過濾電話、不讓特定人士接觸老闆、延後會議、控制募款與財務運作等，都是政治圈內常見的權力操作模式，而此次爭議最受矚目的，則是金溥聰在記者會中提到，蕭旭岑、王光慈疑似曾以「已經向您報告過、只是您忘記了」等方式回應馬英九。評論認為，這種做法與經典電影《煤氣燈下》（Gaslight）中的心理操控情節高度相似。電影中，丈夫透過否認環境變化、聯合旁人製造錯覺，讓妻子逐漸懷疑自己精神狀態，最終失去自我判斷能力。

吳崑玉續指，金溥聰指控蕭旭岑等人曾以健康理由，不讓馬英九出席「馬習會十週年」相關活動，甚至傳出有意調整基金會權力結構與辦公室安排。若相關說法屬實，已不只是幕僚與前總統之間的權力衝突，而是涉及「誰能接收馬英九政治資產」的代理權之爭，目前外界無法確認各方說法真偽，但整起事件已重創傳統政治幕僚文化中的忠誠與信任基礎。過去外界普遍認為，高層幕僚應以保護政治人物形象與聲望為優先，但如今卻演變成彼此公開指控、互揭瘡疤，甚至延伸到是否涉及心理操控與人格剝奪的質疑。

吳崑玉直言，這場風暴不只是馬英九基金會的人事內鬥，更暴露出台灣政治圈高度依賴「核心幕僚」的權力結構風險。對所有仍在位的政治人物而言，如何避免自己被身邊人「包起來」，恐怕已成為比政敵攻防更值得警惕的問題。

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