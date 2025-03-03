TTX區域安全兵推開幕 將模擬共軍「由演轉戰」、灰色地帶襲擾

亞太政策研究協會理事長劉復國主持TTX區域安全兵推開幕式。（記者林正堃攝）

2025/03/03 17:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍近幾個月頻繁實施「聯合戰備警巡」，共機更是屢屢靠近我國24海浬線。今日開幕的「2025TTX區域安全兵推」也將模擬共軍「由演轉戰」的狀況，兵推主持人劉復國表示，綜合國內外機構判斷，儘管目前兩岸緊張情勢升高，但真正軍事進犯的可能性不高，中共機艦的挑釁多與政治動作相互連結。

政大國關中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會主辦的「2025TTX區域安全兵推」今（3）日開幕。兵推主持人、台灣安全研究中心主任劉復國說明，本次兵推主要的場景為川普就任美國總統後的局勢變化，也會針對中國對台灰色地帶襲擾做預推，其中也包括今年度開始的海底電纜議題是否應該拉高警戒。

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劉復國也說，本次兵推有模擬共軍萬一「由演轉戰」的狀況，該如何從軍事、國安、外交、經濟等面向預作準備及回應。他指出，綜合兵推團隊與國外機構的判斷，儘管目前緊張形式升高，但真正軍事進犯的可能性目前並不高，共軍軍艦、軍機繞台及挑釁的動作，更多是與政治動作相互連結。

國民黨立委陳永康表示，由演轉戰並非全面犯台，而是威懾行為、戰術行為，實際上是給台灣施加不停的壓力與消耗戰；預警時間方面，他相信國軍的C4ISR與友邦的情勢分析，絕對不會沒有預警。

陳永康說明，兵推的目的是替政府找出妥適方案，希望在國安戰略下及政府可承受幅度下，做危機控管與預防，才不會走到最後發生戰爭的狀況，當然內部結構方面，社會韌性與國軍防衛嚇阻力要持續成長，過去皆將社會韌性與國軍防衛狀態方開討論，但實際上應連接在一起。

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