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    台灣英雄躍上台北101 雷射光雕秀小戴、麟洋、陳傑憲霸氣現身

    台北101雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，圖為羽球天后戴資穎。（記者王藝菘攝）

    台北101雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，圖為羽球天后戴資穎。（記者王藝菘攝）

    2024/12/31 23:01

    〔記者王藝菘／台北報導〕今晚跨年夜，台北101煙火將是史上最長的360秒，大樓雷射光雕秀搶先上演，以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，台灣隊長陳傑憲、羽球天后戴資穎、黃金羽球男雙李洋與王齊麟、奧運拳擊金牌林郁婷、網球一姐謝淑薇、桌球教父莊智淵及小林同學林昀儒等人都化身漫威、DC英雄躍上101大樓。

    台灣隊長陳傑憲。（記者王藝菘攝）

    台灣隊長陳傑憲。（記者王藝菘攝）

    奧運拳擊金牌林郁婷。（記者王藝菘攝）

    奧運拳擊金牌林郁婷。（記者王藝菘攝）

    奧運金牌麟洋配王齊麟、李洋。（記者王藝菘攝）

    奧運金牌麟洋配王齊麟、李洋。（記者王藝菘攝）

    桌球教父莊智淵。（記者王藝菘攝）

    桌球教父莊智淵。（記者王藝菘攝）

    小林同學林昀儒。（記者王藝菘攝）

    小林同學林昀儒。（記者王藝菘攝）

    網球一姐、百搭天后謝淑薇。（記者王藝菘攝）

    網球一姐、百搭天后謝淑薇。（記者王藝菘攝）

    2025年台北101煙火跨年煙火，施放史上最長的360秒，雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，晚間9點半左右，人潮滿滿湧入。（記者王藝菘攝）

    2025年台北101煙火跨年煙火，施放史上最長的360秒，雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題，晚間9點半左右，人潮滿滿湧入。（記者王藝菘攝）

    奧運拳擊金牌林郁婷。（記者王藝菘攝）

    奧運拳擊金牌林郁婷。（記者王藝菘攝）

    台灣隊長陳傑憲化身漫威英雄。（記者王藝菘攝）

    台灣隊長陳傑憲化身漫威英雄。（記者王藝菘攝）

    台灣隊長陳傑憲經典畫面重現。（記者王藝菘攝）

    台灣隊長陳傑憲經典畫面重現。（記者王藝菘攝）

    台北101雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題。（記者王藝菘攝）

    台北101雷射光雕秀則以「台灣英雄動漫」Team Taiwan Champion為主題。（記者王藝菘攝）

    台北101雷射光雕秀。（記者王藝菘攝）

    台北101雷射光雕秀。（記者王藝菘攝）

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