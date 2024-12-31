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    有線電視普及率破6成 衛廣同業公會：電視仍是訊息傳播重要媒介

    衛廣同業公會指出，電視仍是訊息傳播重要媒介。示意圖。（資料照）

    衛廣同業公會指出，電視仍是訊息傳播重要媒介。示意圖。（資料照）

    2024/12/31 17:30

    〔記者林志怡／台北報導〕2025年即將到來，中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會指出，進入後疫情時代以來，電視仍然是我國民眾接收訊息的重要媒介，我國有線電視家戶普及率仍在6成以上、電視觸及率高達7成5，且年輕族群1到8月電視收視在巴黎奧運賽事加持下，較去年明顯成長。

    衛廣同業公會說明，尼爾森電視生態調查2024上半年的數據顯示，台灣本島家中裝設有線電視的家戶比例仍然高達62％，國家通訊傳播委員會（NCC）通傳市場報告截至2023年統計數字則顯示，我國有線電視（含衛廣頻道）在尚未計入旅館、商辦等訂戶的前提下，家戶普及率維持6成以上，迄至2023年仍然有63.6％。

    此外，衛廣同業公會指出，網路平台具備隨身與隨選的特性，降低了個人觸及與使用上的門檻，但家戶內以線性模式收看的我國電視平台，仍然因為平台上有大量品牌頻道以及使用上的接近性、簡便性，而有相當的優勢，我國昨天看過電視的觀眾，觸及率仍高達7成5，高於其他傳統媒體與國家。

    衛廣同業公會也提到，電視目前依然是所有世代觀眾的重要傳播工具，18至24歲在整體電視的收視表現，今年1至8月比較去年整年或者去年同期，都有成長，平均每日收視表現達4.83％，7至8月暑假期間也都呈上揚走勢，尤其期間有巴黎奧運賽事加持，更是明顯上升。

    衛廣同業公會指出，從觀眾使用行為來看，網路與電視呈現的關係，與其說是替代，更像是互相加值、平行多工的使用行為，若品牌能善用電視廣告，將能更有效地加深觀眾對品牌的印象，在未來媒體環境中，電視廣告與其他媒體形式的整合傳播，也許能為品牌營銷帶來更大的價值。

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