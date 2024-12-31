內政部稱修財劃法預算砍28％ 國民黨團批公然造謠

國民黨立法院黨團召開「內政部 會造謠！」記者會，副書記長羅智強（左三）、立委洪孟楷（右一）、牛煦庭（右二）、許宇甄（左二）、羅廷瑋（左一）出席。 （記者羅沛德攝）

2024/12/31 16:58

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部昨天（30日）在臉書發文說，財劃法修正通過後，內政部在明年將至少必須刪減約283.5億元支出，占總額28％，才能勉強打平收支。立法院國民黨團今天召開記者會，嚴正譴責內政部長劉世芳公然造謠、發布假消息，明明30日上午行政院祕書長和主計長才在立法院財政委員會澄清，沒有要重編114年度中央政府總預算，內政部仍在臉書官網放上錯假訊息，難道劉世芳是在提醒國民黨團，在第二輪總預算朝野協商時，必須刪除內政部28％的預算嗎？

國民黨團副書記長羅智強說，劉世芳的邏輯很簡單，就是「高官酒肉臭，人民凍死骨」，不惜刪除7大政策項目，包括「基礎建設」在內。賴政府光是光電弊案掏空國庫百億元、就業安定基金拿去辦演唱會、裝潢豪華辦公室，最廢的監察院近年預算暴增40％，功能不彰的海基會預算也增加40％。他建議賴政府，把餵養肥貓的糧食吐一點出來，就能餵飽全國老百姓。

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羅智強說，財劃法修正就是回歸地方自治的精神，讓有更多的資源經費挹注在人民身上，中央政府一年超徵稅收5100億元，劉世芳是要刪掉所有項目才能讓內政部活下去？國民黨團嚴正譴責內政部造謠。

國民黨立委洪孟楷也說，有見過造謠的綠委，卻沒看過這麼會造謠的行政官員，還利用官方臉書發造謠文，他要請教民進黨政府，難道不造謠就不會執政？還是又在玩兩手策略？內政部在網路上散播刪減28％預算的謠言，實際上又在立法院拜託朝野立委大力支持。

國民黨立委牛煦庭說，預算如何樽節，將由主計總處經過設算和排序之後，才會有最終方案，絕對不會是各部會統刪28％。若按照內政部的說法，難道要在第二輪預算協商時，刪減28％讓劉世芳部長稱心如願？

國民黨立委許宇甄說，上週內政委員會已完成內政部預算審竣，完全沒有刪減內政部臉書官網上所列相關政策的預算，難道這不是在造謠？在放假消息嗎？賴政府口口聲聲說沒錢，但預估2024年全年將超徵5100億元，而支付分配給地方的3753億元綽綽有餘，卻到處哭窮欺騙人民。

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