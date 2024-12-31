餐敘喝酒搭車怕吐出來？ 台北捷運首見隱藏版貼心服務

台北捷運公司表示，近日逢尾牙與春酒高峰期間，為加強旅客服務，首次於周邊有大型餐廳之車站，將嘔吐袋放置在鄰近餐廳的出入口，方便旅客自行取用。（記者林承鴻攝）

2024/12/31 16:12

〔記者林承鴻／台北報導〕時值尾牙旺季，歲末年初餐敘也多，近日捷運台北車站、中山、劍南路、徐匯中學等站出口都放置了嘔吐袋供民衆索取，被民眾大讚貼心。台北捷運公司表示，平時捷運車站詢問處均有提供嘔吐袋供有需要的旅客索取，近日逢尾牙高峰期間，因此加強旅客服務。此外，北捷還有多國語言服務、免費女性衛生用品等隱藏版服務，提供有需要的乘客利用。

北捷表示，近日逢尾牙高峰期間，為加強旅客服務，首次於周邊有大型餐廳之車站，如台北車站、中山站、南港展覽館站、徐匯中學站、劍南路站等車站，將嘔吐袋放置在鄰近餐廳的出入口，方便旅客自行取用。

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北捷呼籲旅客，喝酒後搭乘大眾運輸工具，請親朋好友陪伴，並隨身攜帶或洽詢問處索取嘔吐袋，維護車站乾淨也體恤清潔人員。若真的不小心在車站或車廂內嘔吐，請儘速通知車站人員，或按壓列車對講機告知，清潔人員將立即前往清理。

台北捷運目前也於20個捷運站試辦提供衛生棉免費索取應急，包含台北車站、市政府、西門、板橋（藍線）、中山、忠孝復興（藍線）、新埔、忠孝敦化、頂溪、松江南京、淡水、台北101/世貿、古亭、石牌、南京復興（綠線）、江子翠、忠孝新生、行天宮、府中、圓山等20個站，其餘車站旅客如有急需情形，亦可洽站務人員提供必要協助。

台北捷運系統全線車站廁所，均已設置衛生棉販賣機，投幣10元可購買2片。此外，台北捷運推出中文、英文、日文及韓文電子版的「台北捷運營運資訊簡介」，掃描車站詢問處玻璃上的QR碼，選擇想使用的語言欄位後，即可查看購票資訊、營運時間及搭車相關注意事項等，簡單又環保。

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