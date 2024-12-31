建中爭議不斷！ 校友作家朱宥勳開砲：別只活成精蟲

知名作家朱宥勳。（擷取自朱宥勳臉書）

2024/12/31 16:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立建國中學第46屆校友日前舉行「30重聚」活動，因晚宴菜單使用物化女性用詞，引發外界譁然。近日，麥當勞性侵案引發抵制浪潮，部分建中生卻揪團購買麥當勞並在社群高調炫耀，同樣掀起批評風波。針對這些爭議，建中校友、知名作家朱宥勳發文表達不滿，直言「如果你最終也只能活得像一隻精蟲，那還真的不需要讀建中，甚至也不需要讀任何學校」。

朱宥勳在臉書提到，作為一名建中校友，他難以理解為何部分校友及學生的「校園體驗」跟他有極大的落差，「我以為我當時是去唸高中，不是去動物園發情的。我以為我是完整的一名雄性智人，不是一副走動的生殖器。甚至，我以為我們都是靠紙筆測驗成績考進該校，而不是靠性能力」。

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朱宥勳指出，他在學期間聽聞很多「建中出產的傳奇」，卻從未聽說哪個傳奇是以意淫和支持性侵完成的。他更表示，年輕人自然會有性幻想，但如果所有「你是建中生，所以你做得到」的信任，最後卻被用來用來護航自己惡劣展示的性慾，那這一切信任與期待便變得毫無意義。

朱宥勳質疑，想開個玩笑來表達自己與眾不同，就只想得到故意支持性侵犯；想緬懷自己的青春，重回17歲的感受，卻只想到濁氣逼人的中年笑話，「你口口聲聲說那是青春，我倒想問問你，17歲的時候，你有沒有臉把那份菜單讀給你暗戀的對象聽？」

朱宥勳強調，「如果你最終只能活得像一隻精蟲，那還真的不需要讀建中，甚至也不需要讀任何學校。如果你只是一隻精蟲，也真的不必厚臉皮來要求人類社會的包容，你根本也沒把自己當成一個完整的雄性智人啊」。

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