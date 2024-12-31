柯文哲二度交保北檢將再抗告 張益贍：被駁回仍可用北士科等案聲押

民眾黨前中央委員張益贍。（資料照）

2024/12/31 13:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，北院29日深夜更裁7千萬元交保，台北地檢署表示將依法提起抗告。對此民眾黨前中央委員張益贍表示，即使高院駁回抗告，北檢仍可以用他案（北士科、魚果市場）聲押。讓柯文哲人財兩失，吐出不法犯罪所得！

張益贍在臉書PO文表示，北檢二度抗告，是高招，柯文哲2023年財產申報現金存款2464萬4212元、2024選舉補助款7380萬、購買商辦4300萬、剩餘款5544萬；交保金4000萬剩餘：1544萬。

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張益贍指出，以上為合法金流來源。若檢廉抗告成功，地院若重裁再度提高交保金超過2000萬。柯文哲就面臨以下抉擇：借款（包含黃國昌3000萬部分），必須說明如果棄保，要如何承擔風險責任？借款部分是否有對價關係（主席？立委兩年條款？）；自款交保必須交代（超出能力範圍）金錢來源，橘子？太后？阿堯？是否涉及財產來源不明；放棄交保還押北所。

張益贍直言，即使高院駁回抗告，北檢仍可以用他案（北士科、魚果市場）聲押。讓柯文哲「人財兩失」，吐出不法犯罪所得！

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