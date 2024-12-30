未來1週兩波東北季風！ 跨年夜偏涼要帶傘 元旦曙光碰運氣

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

2024/12/30 17:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕中央氣象署今（12月30日）預報，若要看跨年煙火，晚間雨量不會太多，但建議帶雨具備用；元旦清晨北部、東半部雲量多，看曙光要碰碰運氣。

未來一週有兩波東北季風。預報員張承傳表示，明天週二（12月31日）第一波東北季風增強，各地雲量增多，東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區有零星降雨。

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週二各地早晚偏涼，中部以北、東北部14、15度，南部、花東16至18度，至於白天溫度，苗栗以北、花東偏涼約18、19度，其他地區21至25度。

張承傳指出，2025年1月1日、2日（週三、四），東北季風減弱加上南方雲系北移，各地水氣增多、降雨機率提高。週三基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島、西半部山區局部短暫雨，西半部平地零星降雨；週四各地雨勢增多，東北部要留意較大雨勢，西半部平地雨勢增加至局部短暫雨。

週三、週四溫度，各地早晚13至18度，白天落在17至23度，整日偏涼舒適。

張承傳表示，週五清晨以前各地仍有降雨，但白天之後，第二波東北季風影響台灣，改為迎風面降雨型態，基隆北海岸、大台北、東半部有局部雨，中南部也有零星降雨情形。

第二波東北季風從週五白天影響至下週一（6日），各地低溫14、15度左右，至於白天溫度，北部、東北部16、17度，高溫18、19度。

週六（4日）水氣減少，但基隆北海岸、東半部地區、大台北山區仍有雨。下週日（5日）雨區擴大至整個北部地區。

至於跨年及元旦曙光活動，預報員朱美霖說明，若要看跨年煙火，環境吹東北風，建議上風處看煙火，視線會較清晰，雨量雖然不會太多，但仍建議外出攜帶雨具備用；1月1日東北季風偏強，迎風面北部、東半部雲量多，元旦曙光要碰碰運氣。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

中央氣象署預報2024年12月31日跨2025年1月1日氣溫和天氣。（氣象署提供）

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