2026縣市長提名最快明年7月啟動 林右昌：要提對得起選民能勝選的人

民進黨秘書長林右昌今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪。（圖由《CNEWS匯流新聞網》提供）

2024/12/30 16:32

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委蘇巧慧早已表態參選新北市長，近期卻被傳可能改選桃園，引發黨內陰謀論，同樣被點名參選新北市長的民進黨秘書長林右昌今被問及此事表示，國家的民主運作還有很多功課，現在不是討論的好時機，最快也要等明年7月全代會通過提名特別條例後才會啟動，優勢選區表態者眾跟黨提名的期程和機制是兩回事，民進黨唯一的目標跟方向是提出對得起選民、最優秀、能勝選的人。

林右昌今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪指出，國家的民主、黨政運作含有很多功課要做，現在不是討論的好時機，不同黨派的支持者都很關心2026年選舉、候選人會是誰，但時間真的還早，現在對民進黨來說，怎面對行政院、立法院，把國家穩住，照顧民眾的福祉跟建設才是最重要的工作，1月13日總統大選還不滿一年，就一直談選舉，民眾觀感不會太好。

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林右昌強調，2026年對民進黨來講很重要，唯一的目標跟方向是提出對得起選民、最優秀、能勝選的人。被追問有沒有意願參選新北市長，林重申，黨的提名機制真的還早，2026年選舉是後年，提名最早也要等明年7月全代會通過提名特別條例後才會啟動，很多優勢選區都會有人表態，但這跟黨提名的期程和機制是兩回事，對於個人的意願和規劃都予以尊重，但提名的法治過程都是必須走的程序。

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