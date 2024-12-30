蔬菜農業殘留超標 這一小鍋、開飯川食堂均上榜

全聯位於台北市北投吉利店銷售的蘿蔔檢出農藥殘留不符規定。（食藥署提供）

2024/12/30 15:21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署今（30日）公布9至10月56件市售農產品農藥監測不合格，除了部分賣場外，知名餐廳像是三商巧福、蘇杭365的的青蔥，以及這一小鍋的秀珍菇、開飯川食堂的甜豆、兄弟大飯店的青江菜、WOOSA屋莎鬆餅屋的聖女蕃茄等也都檢出農藥殘留超標。

食藥署與地方衛生局共同執行「113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，總計抽驗791件農產品，其中56件不符規定。

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在賣場通路，像是愛買位於台北市忠孝店銷售的西洋芹；全聯福利中心位於南投縣鹿谷鹿彰店的西洋芹菜，位於基隆市光明店、台北市北投吉利店的蘿蔔，位於高雄市旗山旗甲店的青椒；大潤發位於台北市南湖店的敏豆，位於嘉義市嘉義店的百香果；city super位於台北市復興店的大黃瓜、香菜等，均有農藥殘留超標的情形。

在餐廳方面，位於台北市北投區蘇杭365使用的青蔥、位於台北市兄弟大飯店使用的青江菜、位於桃園市三商巧福中壢中原一門市部使用的青蔥、位於桃園市這一小鍋中壢家樂福店的秀珍菇、位於台南市WOOSA屋莎鬆餅屋中山店使用的聖女蕃茄、位於新竹縣開飯川食堂竹北遠百店使用的甜豆等，也均有農藥殘留超標的情形。

根據食藥署統計，目前各縣市衛生局已裁處10件供應商，每件3萬元或4萬元，共計32萬元，其餘案件處辦中。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好的商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。＃

食藥署公布市售蔬果農產品農藥殘留不合格情形。（食藥署提供）

食藥署公布市售蔬果農產品農藥殘留不合格情形。（食藥署提供）

食藥署公布市售蔬果農產品農藥殘留不合格情形。（食藥署提供）

食藥署公布市售蔬果農產品農藥殘留不合格情形。（食藥署提供）

食藥署公布市售蔬果農產品農藥殘留不合格情形。（食藥署提供）

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