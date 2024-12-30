應曉薇3千萬獲交保 腳戴電子腳鐐離開北院

北院昨日重裁應曉薇保金加碼至3千萬元並須配戴電子腳鐐，同時出境、出海及住居；稍早由律師替她台銀公庫部繳足1千5百萬，代表共3千萬元已辦保完成，應曉薇配戴電子腳鐐（紅圈）後，現已離開北院。（記者王藝菘攝）

2024/12/30 14:41

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨台北市議員應曉薇涉京華城弊案，檢方控她向威京集團主席沈慶京收賄5250萬元，依洗錢、違背職務收賄賂罪起訴。然檢方不服其在押首次獲台北地院裁定1千5萬元交保，經抗告成功，北院昨日重裁，應曉薇保金加碼至3千萬元並須配戴電子腳鐐，同時出境、出海及住居；稍早應女由律師替她台銀公庫部繳足1千5百萬，代表共3千萬元已辦保完成，應女經配戴電子腳鐐後，現已離開北院。

高等法院指，應曉薇除中華民國護照外，尚持有加拿大護照，北院原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否的重要事實，實有不當，發回更裁。

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北院昨天下午重開羈押庭，應曉薇面對法官許芳瑜詢問，依舊否認犯行。檢方指出，應曉薇於8月27日前往台中機場企圖出境，她有國外的生活資歷，加上交保時被質疑有第二本護照，仍須查證。此外，應有市議員身分，可對公務員施壓，交保金再高也無用；加上與威京集團主席沈慶京有串證事實，好友王尊侃還代其發聲明，已違反交保規定，應審理到一定階段才具保。

應的律師當庭提出相關證據，指應在2011年2月、5月分別取得加拿大政府核發的國籍證明、我國外交部駐多倫多台北經濟文化辦事處證明，均顯示應已放棄加拿大國籍；另也攜帶過期的台胞證及護照，要給法院保管，證明無逃亡意圖。

檢方也發現，應曉薇除了叫做「應秀萍」，資料上又出現另個「應牧廷」身分，且護照編號無法比對，不排除她有第3本護照。經院方調查，應出入境均使用同名護照；辯護律師也提出戶口謄本，證明應曉薇原本叫做應秀萍，於1998年間改為應牧廷，最後在2010年選舉前才將姓名改成與藝名相同。

針對檢察官質疑部分，應與律師也一一回應，包含搜索當天出國是為母親買藥；與王尊侃非男女朋友，未知他會代發聲明等，自己願意配合科技監控。

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