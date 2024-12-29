不滿前世情人遭毆！ 老爸理智線斷裂 圍毆女婿逼下跪道歉

劉姓男子（右1）不滿女兒遭到毆打，今晨找了兒子及2名友人，對動粗的女婿拳打腳踢還逼下跪道歉。（記者陸運鋒翻攝）

2024/12/29 13:15

〔記者陸運鋒／台北報導〕劉姓男子因不滿女兒遭到林姓女婿毆打，今天凌晨召集兒子及2名友人，前往林男在台北市大安區上班的餐酒館理論，期間劉男越講越火大，4人不但對林男拳打腳踢，還逼他下跪道歉，警方獲報趕抵，雖然已無衝突，仍將4人逮捕移送偵辦。

據了解，30歲林男為餐酒館廚師兼股東，他於昨天飲酒後情緒失控，在新北市汐止家中對劉姓妻子動粗，而劉女遭毆打後，便向開計程車的57歲父親哭訴，聽見「前世的情人」受到委屈，劉男大為光火，隨即找了34歲兒子及同車隊王姓、李姓友人，前往林男在北市大安區敦化南路一段上班的餐酒館討公道。

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大安警分局調查，劉男等人抵達後先痛罵林男一頓，並在餐酒館外對其拳打腳踢，但劉男怒氣未消，還持甩棍逼林男下跪道歉，路過民眾見狀紛紛報案。

據指出，警方趕抵時已無衝突，但發現林男身體有多處擦挫傷，不過他不願就醫也不願提告，警詢後，仍劉姓父子、王男及李男等4人依妨害秩序、恐嚇罪嫌移送台北地檢偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

劉姓男子持甩棍逼林姓女婿下跪道歉。（記者陸運鋒翻攝）

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