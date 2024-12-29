同框香港影視大亨向華強談政治 宋楚瑜：兩岸應整合「走向統一」

香港影視大亨向華強妻子向太陳嵐在抖音發布最新影片，她與向華強和親民黨主席宋楚瑜同框大談兩岸關係，宋楚瑜直言，「兩岸應該整合起來，走向統一」。 （圖取自向太抖音）

2024/12/29 11:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港影視大亨向華強妻子向太陳嵐在抖音發布最新影片，她與向華強和親民黨主席宋楚瑜同框大談兩岸關係，宋楚瑜直言，「兩岸應該整合起來，走向統一」。

向太陳嵐在片中與宋楚瑜一搭一唱，她問道「為什麼台灣不是中國的？」宋楚瑜回說，「如果台灣從來不是中國一部分，請問滿清政府1895年有什麼資格，把台灣割讓給日本」。

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宋楚瑜更說，「台灣這個島原本是荒島，沒有所謂的『原住民』，我沒有意思要批評那個名詞」，要誠實地面對歷史，務實地面對未來，要攜手合作共創中華民族的偉大未來。

宋楚瑜聲稱，「兩岸應該走向和平，兩岸應該整合起來，走向統一」，兩岸以後可以多多搭建橋樑，好好將此發揚光大。

據了解，向華強一家與中共關係匪淺，與香港新義安素有淵源。向華曾擔任中國電影基金會名譽副會長，該基金會專門為北京當局進行紅色宣傳；其子向佐則為中共共青團旗下統戰組織「中華全國青年聯合會」委員。

2021年向華強父子一度申請來台依親居留，被台灣官方以「國安理由」駁回，政府認為若放行影響台灣國安、治安甚鉅。

宋楚瑜近年也開始表態支持統一，2023年1月他赴廣東參訪冼太夫人故里時曾表示，「中華民族偉大復興，台灣不能缺席。兩岸同胞更要一條心，傳承和弘揚冼太夫人精神，促進兩岸和平統一」。

向華強和妻子向太陳嵐與親民黨主席宋楚瑜同框，宋楚瑜直言「兩岸應該整合起來，走向統一」。（圖取自向太抖音）

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