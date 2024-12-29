為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    同框香港影視大亨向華強談政治 宋楚瑜：兩岸應整合「走向統一」

    香港影視大亨向華強妻子向太陳嵐在抖音發布最新影片，她與向華強和親民黨主席宋楚瑜同框大談兩岸關係，宋楚瑜直言，「兩岸應該整合起來，走向統一」。 （圖取自向太抖音）

    香港影視大亨向華強妻子向太陳嵐在抖音發布最新影片，她與向華強和親民黨主席宋楚瑜同框大談兩岸關係，宋楚瑜直言，「兩岸應該整合起來，走向統一」。 （圖取自向太抖音）

    2024/12/29 11:20

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港影視大亨向華強妻子向太陳嵐在抖音發布最新影片，她與向華強和親民黨主席宋楚瑜同框大談兩岸關係，宋楚瑜直言，「兩岸應該整合起來，走向統一」。

    向太陳嵐在片中與宋楚瑜一搭一唱，她問道「為什麼台灣不是中國的？」宋楚瑜回說，「如果台灣從來不是中國一部分，請問滿清政府1895年有什麼資格，把台灣割讓給日本」。

    宋楚瑜更說，「台灣這個島原本是荒島，沒有所謂的『原住民』，我沒有意思要批評那個名詞」，要誠實地面對歷史，務實地面對未來，要攜手合作共創中華民族的偉大未來。

    宋楚瑜聲稱，「兩岸應該走向和平，兩岸應該整合起來，走向統一」，兩岸以後可以多多搭建橋樑，好好將此發揚光大。

    據了解，向華強一家與中共關係匪淺，與香港新義安素有淵源。向華曾擔任中國電影基金會名譽副會長，該基金會專門為北京當局進行紅色宣傳；其子向佐則為中共共青團旗下統戰組織「中華全國青年聯合會」委員。

    2021年向華強父子一度申請來台依親居留，被台灣官方以「國安理由」駁回，政府認為若放行影響台灣國安、治安甚鉅。

    宋楚瑜近年也開始表態支持統一，2023年1月他赴廣東參訪冼太夫人故里時曾表示，「中華民族偉大復興，台灣不能缺席。兩岸同胞更要一條心，傳承和弘揚冼太夫人精神，促進兩岸和平統一」。

    向華強和妻子向太陳嵐與親民黨主席宋楚瑜同框，宋楚瑜直言「兩岸應該整合起來，走向統一」。（圖取自向太抖音）

    向華強和妻子向太陳嵐與親民黨主席宋楚瑜同框，宋楚瑜直言「兩岸應該整合起來，走向統一」。（圖取自向太抖音）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播