四叉貓抓包赴北檢戴智慧眼鏡 陳宥丞：應訊過程未配戴

陳宥丞被四叉貓抓包20日接受檢方傳喚配戴智慧眼鏡，陳宥丞則是否認應訊過程有配戴。（資料照）

2024/12/23 18:28

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北檢追查柯文哲假帳案傳喚陳宥丞 四叉貓抓包他疑戴智慧眼鏡

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，上週五（20日）傳喚白營台北市議員陳宥丞到案說明，卻被網紅「四叉貓」劉宇抓包，陳宥丞當天出庭配戴的眼鏡疑似為可錄影、錄音、通話的智慧眼鏡，引發網路熱議。對此，陳宥丞稍早做出回應，宣稱當天應訊過程均未配戴該眼鏡。

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檢方清查柯文哲政治獻金假帳案相關金流發現，民眾黨立院黨團主任陳智菡、北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、陳世軒等人利用個人名氣吸引民眾捐政治獻金，並透過折扣碼抽取佣金，疑涉違反政治獻金法。本月20日，北檢傳喚陳宥丞到案說明，平時鮮少戴眼鏡的陳宥丞，當天戴著一副黑色粗框眼鏡，引起四叉貓注意。

今天（23日）四叉貓在社群平台PO照指出，陳宥丞20日戴的疑似是「Meta智慧眼鏡」，擁有1200萬像素超廣角鏡頭的拍攝錄影錄音、勝過藍芽耳機的清晰通話、AI語音助手等功能，售價約莫1.5萬上下，其貼文曝光後隨即引發熱議。

四叉貓稍早又PO出媒體LINE群的訊息截圖，陳宥丞針對配戴智慧眼鏡一事給出回應：「應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時配戴，並無在審訊過程中有使用。相信過程中，檢調現場都有錄音錄影，可證明本人在應訊過程中並無使用。」

陳宥丞接著說：「另外該款智慧眼鏡設計上具備嚴格的隱私保護機制，在啟動拍照或錄影功能時，鏡框上的指示燈會亮起，拍照時還伴隨著快門聲，以確保所有人的個人隱私不受侵犯，因此於審訊期間更無可能啟用任何存證功能。當天應訊期間全程配合檢調，所有行為均符合規範，希望外界尊重事實，不須過度解讀，避免造成不必要的誤會。」

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