醒吾男大生拿菜刀砍人 生輔組長在醫院外阻擋媒體惹議

醒吾科技大學生輔組長伸手阻擋媒體鏡頭。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/19 15:32

〔記者王冠仁／台北報導〕醒吾科技大學19歲卓姓男大生與19歲文化大學劉姓男大生，在網路上追求同一名女網友，劉卻傳訊息給卓男母親，卓昨天下午氣得拿菜刀前往文化大學攻擊劉。由於卓也在混亂中受傷，事後被送往新光醫院包紮救治，期間有媒體在醫院外採訪拍攝，醒吾大學一名生輔組長卻刻意阻擋媒體拍攝，使整起事件另起爭議。

警方說，昨天卓拿著一把菜刀前往文化大學後門，與劉相約談判，但他見到劉出現，上前不發一語就拿菜刀砍人；劉伸手奪刀阻擋，兩人在混亂中左手都被刀劃傷，事後先後被送往新光醫院救治。

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據了解，昨天事發後有媒體前往新光醫院外守候，待卓包紮完畢要送回警局製作筆錄時進行拍攝。不過，當時醫院外卻有一名醒吾大學人員，見到媒體拍攝，上前詢問「你在幹嘛？」媒體人員表明身分，對方又說「你是記者然後怎麼樣？」隨後還要媒體人員出示記者證。

沒想到，對方看完記者證以後，媒體人員表示自己正在工作，要求對方不要攔著他。對方聲稱自己沒有雙手攔阻，還反嗆「如果你覺得我攔著你，那你可以去找別的地方」，但他卻頻頻站在媒體人員前方，甚至還揮手擋住鏡頭。

對此，醒吾科大今天回應表示，該名同仁為進修部生輔組長，學校在獲報後在第一時間啟動關懷機制，前往醫院陪同學生了解狀況，因看到有人在拍攝，基於保護學生的原則才會上前詢問，後續在了解媒體工作需求後就沒在阻擋，只是在旁邊關切而已，可能因天色昏暗雙方在溝通過程中而有所誤會。

醒吾科技大學生輔組長伸手阻擋媒體鏡頭。（記者王冠仁翻攝）

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