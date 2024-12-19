北藝淪私人小金庫！顏若芳：採購專員標案「左手轉右手」海撈數百萬

台北市議員顏若芳今上午召開記者會。（記者楊心慧攝）

2024/12/19 12:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北表演藝術中心於2022年7月開幕，台北市議員顏若芳今上午召開記者會，踢爆北藝中心內部採購承辦人趙姓專員多年利用職權讓自家公司取得標案，標案總金額高達數百萬，根本將北藝中心當個人小金庫，違反利益衝突迴避規範，她要求市府針對北藝中心全面調查，並清查所有行政法人依法落實利益衝突迴避規範、檢討行政法人的相關內規。

台北市文化局藝術發展科股長蔡佳穎回應，依據《政府採購法》第四條規定，補助金額占採購金額一半以上時，需將相關資料送監督機關審查，由於此案因屬小額採購，就會用北藝中心本身的採購規章，文化局將本於監督立場再了解詳細案情，無論是實務執行面或是法規面，若需要調整修正的地方，都會再重新檢視。

請繼續往下閱讀...

根據「北藝中心採購作業實施規章」第9條規定，中心承辦、監辦節目採購人員對於採購相關事項，涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或同財共居親屬利益時，應行迴避；再就同規章第二條規定，中心相關規章、規定的未盡事宜，得參考《政府採購法》及相關法令或採購慣例。

顏若芳指出，北藝中心行銷部趙姓專員自北藝中心2021年5月掛牌成立至2022年1月期間，一直是「福林公司」負責人，2022年趙姓專員自福林公司離職後，由其妹擔任公司董事，趙姓專員理應迴避北藝中心標案，但他近年卻將自己負責的採購案發給福林公司，根本是左手轉右手，根本就是將北藝中心當作自己的私人小金庫，更離譜的是督導的文化局竟渾然不知。

顏若芳舉例，北藝中心2022年的開幕形象片，金額為95萬元，當時採購承辦人就是趙姓專員，得標廠商也是福林公司，更誇張的是趙姓專員完全不避諱，於片尾的工作人員清單中放置自己的名字，更顯示影片製作人就是趙姓專員。

顏若芳指出，趙姓專員除直接發案給福林公司，甚至還借牌發案，部分標案名義上是其他公司得標，但實際執行、受益者依然是福林公司，如2023年北藝中心形象片及仿生人導覽影片，得標廠商均為「途遇工作室」，但再對照福林公司於Vimeo刊登的作品集資料後，就能發現兩個影片的執行單位就是福林公司，製作人也是趙姓專員。

顏若芳追查發現，北藝中心自2021年掛牌至2023年以來，共有九筆、累計金額近300萬元，北藝中心內部管理失靈，導致趙姓專員把北藝變成小金庫；顏若芳認為，要避免違反利益衝突迴避情事，只是依法行政遠遠不夠，包含內部人員的訓練、離職員工利益衝突禁止、違紀事件的權責分工等都很重要。

顏若芳質疑，恐有更上級的主管默許甚至拿到不法利益，她要求北市府應對北藝中心進行全面調查，並清查所有行政法人依法落實利益衝突迴避規範的情形，不僅董事長、總經理、副總、經理等的高層需落實利益迴避，採購人員或專員也應列為利益迴避的對象，她強調這類事件不該再發生，畢竟是人民的納稅錢，不能成為私人的賺飽飽的工具。

台北市議員顏若芳今上午召開記者會。（記者楊心慧攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法